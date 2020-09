"Zij zagen oorlog" in première in schouwburg Zwolle

Na maanden uitstellen ging de solo-theatervoorstelling "Zij zagen oorlog" van de Zwolse actrice Ksenia Marasanova zondagmiddag alsnog première in theater Odeon. De première stond dit voorjaar al gepland in Utrecht, maar vanwege de coronacrisis ging dat niet door.

In de voorstelling "Zij zagen oorlog" speelt Ksenia vijf verschillende personages die allemaal op een andere manier de oorlog meemaakten. Het is een voorstelling met een boodschap. Ksenia: "Niemand weet wat hij of zij doet als je in een oorlogssituatie terechtkomt. Ik hoop natuurlijk dat niemand dat hier overkomt, maar het is belangrijk je daar bewust van te zijn."

Roerige jeugd

Als meisje van 17 vluchtte Ksenia Marasanova uit de Sovjet Unie, waar haar joodse familie werd vervolgd. Via Polen kwam ze liftend in Nederland terecht. Hier wilde ze beter worden in Thai-boksen, maar de absolute top haalde ze niet.

Ze verhuisde naar Zwolle waar ze aan de slag ging in de ICT. Daarnaast ontwikkelde ze zich als actrice. Deze voorstelling is de tweede solo-voorstelling die Ksenia speelt. Het komende jaar is "Zij zagen oorlog" in heel Nederland en België te zien.