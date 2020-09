Eerste driepunter voor PEC Zwolle na zege op tiental Sparta Rotterdam

Het spel golfde op en neer in de beginfase en daarin kregen de bezoekers de eerste kans via Rayhi, maar omdat de aanvaller de bal niet goed wist te raken was de kans verkeken. Van Wermeskerken probeerde het een paar minuten later van afstand en vond Van Leer op zijn weg.



Rood en strafschop

Op slag van rust moest Sparta ineens verder met tien man toen linksback Pinto de bal op de doellijn op zijn hand kreeg en met rood moest vertrekken. De toegewezen strafschop werd soeverein binnen geschoten door Reza.

PEC stelt zege vroeg veilig

Na rust werd het duel vroegtijdig in het slot gegooid door de Zwollenaren. Eerst was Reza er - na defensief geklungel bij Sparta - als de kippen bij om de 2-0 binnen te schieten en even later maakte Leemans aan alle onzekerheid een einde. De linkspoot schoot hard de 3-0 tegen te touwen na een voorzet van Paal.

Reza maakt zijn tweede (Foto: Orange Pictures)

Nakayama

Een kwartier na de 3-0 zorgde Nakayama voor het slotakkoord. De Japanner kon geheel vrijstaand een hoekschop van Leemans binnen koppen. Het bleef uiteindelijk 4-0 in Zwolle en daardoor kon de ploeg van John Stegeman voor het eerst drie punten bijschrijven.

PEC Zwolle - Sparta Rotterdam 4-0

1-0 Reza (45+5)

2-0 Reza (47)

3-0 Leemans (54)

4-0 Nakayama (71)

Arbiter: Lindhout

Geel: Nakayama, Auassar

Rood: Pinto (Sparta Rotterdam/45+4)

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Paal; Drost (Saymak/67), Nakayama (Van den Belt/74), Huiberts; Leemans (Reijnders/83), Reza (van Duinen/74), Pherai (Tedic/82).

Sparta Rotterdam: Van Leer; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Harroui (Emegha/63), Auassar (Mijnans/82), Fortes (Duarte82); Meijers, Rayhi, Thy (Gravenberch/73).

