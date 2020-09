Anna van der Breggen geniet van WK-dubbel: "Een ongelofelijk seizoen"

Anna van der Breggen snelde in Imola met een lange solo naar haar tweede wereldtitel op de weg. In de vierde van vijf ronden demarreerde de 30-jarige wielrenster uit Zwolle op een beklimming en ze reed de laatste 40 kilometer solo naar de finish. "Het was na mijn aanval nog heel ver", zei Van der Breggen aan de finish over die solo.

"Ongelofelijk", reageerde Van der Breggen op haar tweede wereldtitel in drie dagen tijd. Donderdag veroverde ze voor het eerst in haar carrière de wereldtitel tijdrijden. "Dit was een heel zware wedstrijd. In de vierde ronde voelde ik me sterk en dacht ik: ik ga ervoor, maar het was nog heel ver."

"Ongelofelijk seizoen"

Van der Breggen rijgt de overwinningen aaneen in het door corona flink gewijzigde wielerseizoen 2020. Ze werd eerder al Nederlands kampioen op de weg en pakte de Europese titel en wereldtitel in het tijdrijden. Vorig week schreef ze het eindklassement van de Giro Rosa op haar naam. "Het is een ongelofelijk seizoen voor mij tot dusverre. Alles komt kort na elkaar, maar het gaat behoorlijk goed", besluit ze.