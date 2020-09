Dubbel gevoel bij Pherai na zege PEC: "Ik voelde door de spanning mijn voet niet meer"

Immanuel Pherai zal zijn eerste wedstrijd in de thuishaven van PEC Zwolle niet snel vergeten. De huurling van Borussia Dortmund kreeg van trainer John Stegeman een plek in de basis, maar heeft ondanks de 4-0 zege op Sparta Rotterdam geen goed gevoel aan zijn eerste minuten in het MAC³PARK stadion overgehouden.

"Ik ben blij met mijn thuisdebuut, maar zeker niet tevreden over mijn eigen prestatie", zegt Pherai na afloop. "De eerste twintig minuten voelde ik heel veel spanning. Misschien waren het zenuwen. Ik voelde mijn voet niet meer, ik had zo veel spanning. Maar op een gegeven moment was het weg, toen ben ik gewoon gaan voetballen.

Spanning weg

Na de rust verging het Pherai een stuk beter. "Toen die spanning weg was kwam ik beter in mijn spel. Ik dacht: slechter dan de eerste helft kan niet, dus we gaan er gewoon voor. Toen kreeg ik steeds meer ballen, had ik meer vertrouwen en kon ik mijn ding doen", vervolgt hij.

Team

Ondanks zijn eigen prestaties is Pherai logischerwijs blij met de eerste zege van PEC Zwolle. "We hebben als team gewonnen en drie punten gepakt, dat is het belangrijkste" aldus Pherai.