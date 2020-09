Pim Ronhaar Nederlands kampioen mountainbike bij beloften

Voor Ronhaar was het pas zijn derde wedstrijd op de mountainbike, maar toch was hij vandaag de sterkste in de strijd om de crosscountrytitel MTB. Ronhaar ging al na een half uur in de aanval, moest nog een uur rijden, maar kwam wel als eerste over de meet.

Ronhaar is in Overijssel vooral bekend van zijn prestaties in het veldrijden. Zo werd hij eerder dit jaar in die discipline al vijfde op het WK voor beloften in het Zwitserse Dübendorf.