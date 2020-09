Opnieuw auto uitgebrand in Deventer

Opnieuw is in Deventer een auto uitgebrand (Foto: News United)

Voor het derde weekend op rij is in Deventer een auto uitgebrand. Waarschijnlijk gaat het opnieuw om brandstichting.

Dit keer was het raak in de Schevingstraat in de wijk Keizerslanden. Buurtbewoners ontdekten rond 6.30 uur brand in een auto en sloegen alarm.

Toen de brandweer arriveerde was het vuur nog niet uitslaand. Om de vlammen te kunnen blussen heeft de brandweer meerdere ruiten ingeslagen. De auto is van binnen zwaar beschadigd geraakt en total loss.

Aan de kant waar het vuur is begonnen stond het raam van het voertuig een stukje open. Ook is een verdacht voorwerp gevonden in de auto. Er wordt onderzoek gedaan of het gaat om opnieuw brandstichting. Dit jaar gingen in Deventer al ruim twintig auto's in vlammen op.