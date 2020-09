HSC'21 speelt niet slecht, maar verliest wel bij Hoogland en blijft puntloos

HSC'21 was de betere ploeg in de eerste helft, maar het was de thuisploeg die na een half uur op voorsprong kwam. Oskar van Logtestijn bracht Hoogland met een intikker op 1-0. Kort daarna tikte doelman Sebastiaan Bruins van de thuisploeg een vrije trap van Diego van der Weide uit de kruising. Stef Ottink had ook de gelijkmaker op zijn schoen, maar miste oog-in-oog met Bruins.

Zelfde beeld in tweede helft

Na rust was er hetzelfde spelbeeld. HSC had de bal, kreeg kansen, maar opnieuw was het Hoogland dat scoorde. Dit keer was Bas Wobbes de doelpuntenmaker. Een paar minuten na de 2-0 kwam HSC terug in de wedstrijd. Alexander Bannink zorgde met zijn eerste officiële doelpunt voor HSC voor de aansluiting. De ploeg van trainer Daniel Nijhof ging op zoek naar de gelijkmaker, maar in die jacht viel de treffer aan de andere kant. Aboubakr Ouaddouh zorgde voor de beslissing en dus moet hekkensluiter HSC nog minimaal een week wachten op de eerste punten.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Derde Divisie en hier de statistieken van de spelers van HSC.