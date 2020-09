Hogeschool Windesheim stelt dure driedimensionale metaalprinter beschikbaar voor studenten en bedrijfsleven

Lector Geert Heideman van Hogeschool Windesheim is blij met de aanschaf. Want de nieuwe 3D metaalprinter geeft het regionale bedrijfsleven een unieke kans om in samenwerking met de Windesheim studenten en onderzoekers op zoek te gaan naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor de techniek, die binnen de industriële sector beter bekend staat onder de noemer "Additive Manufacturing".

Dure metaalprinter

"De aanschafkosten van deze 3D metaalprinter zijn hoog. Daardoor is het voor bedrijven vaak niet mogelijk om met de nieuwe techniek te experimenteren", zegt Heideman. "Bovendien zijn er nog onvoldoende geschoolde technici die er mee kunnen werken. Daar gaan wij als Hogeschool verandering in brengen."

Volgens de Lector is dat hard nodig. Er is in Nederland een achterstand op dit gebied ten opzichte van het buitenland, waar ze de techniek toepassen in de auto- en luchtvaart industrie.

"In vergelijking met de landen om ons heen staan er relatief weinig van deze grote printers in Nederland. We hebben natuurlijk weinig automobiel- en luchtvaart industrie, die grote drijvers van deze techniek zijn. En dat maakt de mogelijkheden voor Nederlandse MKB bedrijven om aan te haken beperkt."

"Terwijl wij in Nederland nog maar een paar van dit soort apparaten hebben, staan er bijvoorbeeld vijftig machines op de campus van automobielfabrikant BMW in München. Ook andere landen om ons heen zijn veel verder met de techniek."

Zorgen

"Het baart ons zorgen dat we daar achteraan hobbelen", zegt Heideman. "We zien al jaren dat de introductie van deze technologie in Nederland langzaam gaat. De achterstand wordt steeds groter, dus dit is het moment dat we eindelijk een inhaalslag moeten gaan maken. Het belangrijkste voor ons is dat we ingenieurs gaan afleveren die deze techniek beheersen en daarmee bedrijven verder helpen."

Daarom start er binnenkort onder de noemer "Ambition" een samenwerkingsproject tussen Windesheim, de provincie Overijssel en Perron 038. Tijdens dit project gaan zo'n veertig regionale bedrijven samen met studenten op zoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor de 3D metaalprinter.

3D metaal printstructuren (Foto: Marielle Beumer)

"Het gaat om het bedenken van lichtgewicht ontwerpen, dus geen massieve metalen producten, maar het ontwerpen van producten die geprint kunnen worden met een open structuur waardoor je heel veel gewicht kunt besparen. Dat is voor allerlei industriële toepassingen interessant."



Samenwerking met provincie en bedrijfsleven

"Denk bijvoorbeeld aan het printen van warmtewisselaars, of turbines met fijnmazige onderdelen. Ook metalen implantaten die in de medische wereld gebruikt worden. Eigenlijk is er binnen elke sector wel iets te bedenken dat je met deze metaalprinter efficiënter, sneller en goedkoper kan maken", zegt Heideman.

"Een heel bijzonder voorbeeld is misschien wel een aparte kraan die gemaakt is voor een grote kranenfabrikant. Daar was het esthetische aspect heel belangrijk, die kraan is speciaal ontworpen en op maat gemaakt voor de klant."

Een kaak-implantaat, gemaakt met de printer:

3D kaak implantaten (Foto: Marielle Beumer)

Uiteindelijk hoopt Hogeschool Windesheim met de aanschaf van de 3D metaal printer een flinke boost te geven aan de ontwikkeling van de "Additive Manufacturing" techniek in Nederland. Door de Zwolse 3D metaalprinter beschikbaar te stellen aan bedrijven en studenten kan er nieuwe bedrijvigheid in de regio ontstaan, het mooiste is natuurlijk dat de ingenieurs die de Hogeschool Windesheim gaat opleiden uiteindelijk ook een baan vinden bij bedrijven in Overijssel die mooie nieuwe producten met de printer gaan ontwikkelen.

"MKB bedrijven uit de regio krijgen vanaf nu een laagdrempelige toegang tot deze techniek en tevens de mogelijkheid om samen met de studenten en onderzoekers van Windesheim kennis te ontwikkelen.

Ons doel als hogeschool is het opleiden van creatieve geesten. Jonge ingenieurs die met een frisse blik kijken naar de toepassingsmogelijkheden van de techniek, waarmee ze kennis opdoen die ze hopelijk op termijn gaan inzetten in de regio."