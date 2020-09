Burgemeester Han Vroomen roept inwoners van Ommen zich te houden aan coronamaatregelen

Voetballen in Ommen met in achtneming coronamaatregelen (Foto: Gina van Elburg)

Het aantal coronabesmettingen in Ommen is de afgelopen dagen opvallend gestegen. De gemeente onderscheidt zich daarmee in negatieve zin van andere gemeenten in de regio IJsselland. Gisteren steeg het aantal positief geteste inwoners naar 11 op de 100.000 inwoners. Alleen Deventer doet het slechter met 12 op de 100.000 inwoners. Het bracht burgemeester Han Vroomen er toe om op social media een oproep te doen aan de Ommenaren om zich vooral te blijven houden aan de coronaregels.

“We laten ons toch niet klein krijgen in Ommen door het coronavirus? ", is de vraag van burgemeester Vroomen aan de Ommer gemeenschap.

”Niemand wil toch zijn of haar opa of oma besmetten? Niemand wil toch overvolle ziekenhuizen? En helemaal niemand wil terug naar een nieuwe lockdown. En toch heb ik vastgesteld dat het aantal besmettingen de laatste dagen in Ommen te snel stijgt. Dat hebben we met elkaar laten gebeuren, maar dat moet anders", stelt de burgemeester.

Hij vervolgt met: "Misschien kunnen we het tij nog keren. Ik ben Ommenaar en ik ben om en daarom voor mij maar even geen familiefeestje. Even ook geen bijeenkomsten met vriendengroepen. Even ook geen uitgebreide derde helft, maar wel houden aan de maatregelen. Anderhalve meter afstand! Ik ben Ommenaar en ik ben OM! Ben jij ook OM?"

Besmettingen bij voetbalvereniging OZC

Bij de Ommer voetbalvereniging OZC zijn meerdere coronabesmettingen geconstateerd. Het dwong de club er gisteren toe wedstrijden te verplaatsen naar een later moment.

Op andere sportvelden in Ommen is dit weekend nog wel veelvuldig gesport. De sportverenigingen hebben op de tribune stickers geplakt op de stoelen die niet gebruikt mogen worden. Rondom de hoofdvelden zijn op de grond stippen aangebracht. Op iedere stip mogen maximaal drie personen uit een huishouden staan. De coronaregels zijn op elke sportaccommodatie goed zichtbaar opgehangen.

Het Vechtdal College liet afgelopen vrijdag per brief aan de ouders/verzorgers van de leerlingen weten dat een medewerker en een leerling zijn besmet. De medewerker en de leerling zitten in thuisisolatie. De directie meldt dat leerlingen en medewerkers met wie de besmette medewerker in contact is geweest, de komende twee weken in de gaten gehouden worden. Een aantal kinderen met ouders in de risicogroep blijft uit voorzorg thuis.