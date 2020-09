Saai duel tussen Go Ahead Eagles en FC Volendam eindigt doelpuntloos

Go Ahead Eagles heeft doelpuntloos gelijkgespeeld op bezoek bij FC Volendam. De ploeg van trainer Kees van Wonderen wist net als de opponent vrijwel geen moment indruk te maken. Enig lichtpuntje is dat de Deventer club nog wel altijd ongeslagen is op vreemde bodem.

De eerste helft was er eentje zonder hoogstaand voetbal en volop kansen, want qua spanning viel er weinig te beleven in Volendam. De thuisploeg kreeg al vroeg in het duel via Jari Vlak een goede mogelijkheid om de score te openen, maar Jay Gorter bracht knap redding.

Kansen Rabillard

Aan de andere kant werd Antoine Rabillard de diepte ingestoken. Zonder succes, want het stiftje van de Franse spits werd gekeerd door Volendam-goalie Nordin Bakker, waardoor de kleedkamers werden opgezocht met dezelfde stand als waarmee het duel begon.

Halverwege de tweede helft was het wederom Rabillard die Go Ahead Eagles op voorsprong had kunnen schieten. Hij draaide knap weg bij zijn directe tegenstander, maar zijn inzet belandde in het zijnet.

Rentree Hendriks

Daarna had Van Wonderen genoeg gezien van Rabillard en werd hij vervangen door Sam Hendriks, die zijn rentree maakte in het shirt van Go Ahead Eagles. Maar ook Hendriks wist - net als debutant Frank Ross - zijn stempel niet te drukken in de rommelige slotfase, waarin kansen schaars waren en doelpunten uitbleven: 0-0.

FC Volendam - Go Ahead Eagles 0-0

Arbiter: Manschot

Geel: Eersteling, Idzes

FC Volendam: Bakker; B. Plat, A. Plat (Eerdhuijzen/46), Tol, Murkin (Betti/85); Deul, Vlak (Ben Sallam/71), Antonucci; El Azzouzi, Kaars (Doodeman/58), El Kadiri (Johnson/71).

Go Ahead Eagles: Gorter; Eersteling (Droste/65), Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Eyibil (Ross/77), Brouwers; Van Hoeven (Crowther/90), Rabillard (Hendriks/65), Eddahchouri (Corboz/77).

