Brouwer na 'rustige avond' tegen PSV: "Denk dat zelfs Breukers nog spanning voelt"

Michael Brouwer is blij dat hij eindelijk weer eens vanaf de aftrap onder de lat mocht staan in de hoofdmacht van Heracles Almelo. De vervanger van de geblesseerde Janis Blaswich kan terugkijken op een prima wedstrijd tegen PSV (1-1).

"Ik denk dat we een verdiend resultaat hebben behaald. We hebben een goede pot op de mat gelegd en onze rug gerecht na vorige week. We mogen trots zijn op het punt, want het spel was ook goed", zegt Brouwer na afloop.

Rustig

Brouwer had zelf weinig te doen. "Het was rustiger dan ik verwacht had", vervolgt hij. Vlak voor het einde moest Brouwer nog wel een keer gestrekt op een inzet van Malen. "Het was geen showduik, fijn dat ik mijn team zo kon helpen aan een puntje."

Spanning

Brouwer is al 27, maar hij speelde tegen PSV pas zijn vierde wedstrijd op het hoogste niveau in Nederland. "Ja, tuurlijk ben je dan gespannen. Maar dat is logisch. Ik denk dat zelfs Tim Breukers nog spanning voelt. Een gezonde druk om te presteren. Dit zijn de wedstrijden die je wilt spelen."

Blaswich keert de komende weken nog niet terug onder de lat bij Heracles. "Het is lekker dat je week in week uit kan spelen. Dit is voor mij persoonlijk wel heel erg prettig", aldus Brouwer.