Kuipers ontevreden met gelijkspel Go Ahead Eagles: "Er zat meer in"

Bas Kuipers is ontevreden over het doelpuntloze gelijkspel van Go Ahead Eagles op bezoek bij FC Volendam. De linksback vindt dat de Deventer ploeg meer dan een puntje mee had kunnen nemen uit het Kras Stadion.

"Normaal is het glas bij mij wel half vol, maar nu half leeg. Ik denk dat er toch iets meer in zat, zeker aan het einde. Dan hoop je dat hij nog valt. We waren nog een paar keer gevaarlijk, maar het mocht niet baten", zegt Kuipers.

De nul

Voor Go Ahead Eagles is het alweer de derde keer dit seizoen dat het geen treffer incasseert. "Het is goed dat we weer de nul houden. Onze organisatie staat goed, maar ik kan me voorstellen dat het publiek niet echt genoten heeft. Zij zien liever een 3-3 dan een 0-0, maar als verdediger is dit op zich goed."

Mooie pot

FC Volendam eindigde vorig seizoen als derde. "We hebben toen gezien dat Volendam gewoon een heel goede ploeg is. Ze zetten het goed neer en spelen leuk voetbal. Voor ons was het gewoon weer een mooie pot. Maar ik sta hier liever met drie punten op zak", aldus Kuipers.