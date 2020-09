Als we niet oppassen, behoort de regio Twente straks misschien wel tot de 'coronahaarden' van Europa

Het aantal Overijsselse besmettingen loopt met name in Twente snel op, zeker in vergelijking met Duitse buurregio's (Foto: Bewerking RTV Oost)

De regio Twente staat er ten opzichte van buurregio's in zowel Nederland als Duitsland niet goed voor als het gaat om de verspreiding van het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Op dit moment komen er in Twente per week 53,08 besmettingen op honderdduizend inwoners bij. Ter vergelijking: in de Duitse buurregio Grafschaft Bentheim is datzelfde getal iets minder dan drie (2,93).

De regio's Noord-Overijssel en Zuidwest-Overijssel doen het iets beter, met respectievelijk 39,24 en 42,76 besmettingen per honderdduizend inwoners. Maar dat is een schrale troost, want een doorsnee regio in Europa telt op dit moment ongeveer vijftien nieuwe positieve testen per honderdduizend inwoners per week.

Daar zitten alle Overijsselse regio's dus ruim boven. En dat geldt voor álle Nederlandse regio's, legt datajournalist Jasper Bunskoek van RTL Nieuws uit. "Amsterdam en Den Haag behoren zelfs tot de top-10 van meest besmettelijke regio's in West-Europa."

Strenge maatregelen in Duitsland

Onze Duitse buren doen het wat dat betreft beduidend beter. Niet alleen in Graftschaft Bentheim is het aantal besmettingen letterlijk op één hand te tellen, datzelfde geldt ook bijna voor de regio Borken: 5,94 besmettingen op honderdduizend inwoners.

Het is niet verwonderlijk dat de meeste Duitse regio's lagere cijfers kunnen overleggen. In Duitsland wordt bij alarmerende waarden meteen actie ondernomen. Duitse regio's zijn verplicht maatregelen te nemen als het aantal positieve testen boven de vijftig per honderdduizend komt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Duitse regio Hamm, waar op dit moment 96,03 besmettingen op honderdduizend inwoners geteld zijn.

Duitse aanpak succesvol?

Het lijkt erop dat het Duitse beleid om het virus terug te dringen zijn vruchten afwerpt. Op de kaart van RTL Nieuws zijn op Duits grondgebied in ieder geval nauwelijks rode gebieden te vinden.

En ook eerder in de crisis leek de aanpak van onze oosterburen succesvol. Het coronavirus eiste tot nu toe het leven van 9.400 Duitsers op een inwoneraantal van 83 miljoen. Het officiële dodental in Nederland staat op ruim 6.300 op een bevolking van 17,4 miljoen mensen.

Mondkapjesplicht

Afgelopen vrijdag kondigde de gemeente Haaksbergen aan strengere maatregelen te treffen naar aanleiding van de snelle toename van het aantal besmettingen in het dorp. Zo zijn alle activiteiten bij voetbalvereniging VV Haaksbergen tot 1 oktober stopgezet, zijn de kantines van de sportverenigingen gesloten en komt er meer toezicht in de horeca. Meer maatregelen worden niet uitgesloten.

Toch zijn die maatregelen niet vergelijkbaar met de maatregelen die Borken zou moeten nemen, mocht het aantal besmettingen daar ineens explosief stijgen. Zo geldt in Hamm nu al een mondkapjesplicht op de middelbare scholen en is voor een feestje met meer dan 25 personen een vergunning nodig.

Dag- en weekkoersen

“De cijfers zijn zorgwekkend", zei burgemeester Welten van Haaksbergen vrijdag over het toenemend aantal besmettingen in zijn gemeente. "Haaksbergen voelt als een gebied dat oranje kleurt. Dat betekent: alarmbellen." Maar op de kaart van RTL Nieuws is de regio waartoe Haaksbergen behoort, Twente dus, al rood.

De GGD Twente benadrukte vorige week wel dat het vaak om zogenoemde dagkoersen gaat. “Gisteren hadden we veel besmettingen, maar we zien dat het aantal vandaag al een stuk lager ligt. Dus morgen zal de signaalwaarde weer lager zijn”, zei een woordvoerder van de GGD donderdag. Dat zou dus ook voor de weekcijfers uit het onderzoek van RTL kunnen gelden.