Twente vraagt Rijk 9 miljoen euro om te investeren in ontwikkeling MedTech cluster Twente

De coronacrisis heeft het belang van medische technologie aangetoond, en dat is nu juist iets waar het Twentse MedTech cluster goed in is. Dus lieten bedrijven en bestuurders dat vanmiddag aan staatssecretaris Keijzer nog eens uitgebreid zien. In totaal is er de komende tien jaar 26 miljoen nodig, 17 miljoen wordt vanuit de regio op tafel gelegd, 9 miljoen werd vandaag gevraagd aan de staatssecretaris.

Om de vraag kracht bij te zetten was er een rondleiding langs de paradepaardjes van de medische technologie. Demcon, Sigmax, Bond3D, het zijn de bedrijven die ze te zien kreeg in haar rondleiding over het zogenoemde 'innovatiepad' op het Kennispark Twente.

Demcon succesvol voorbeeld

Demcon is de meest succesvolle medisch-technologische spin-off van de Universiteit Twente. Het bedrijf begon 30 jaar geleden als 'spin-off' van de UT en groeide uit tot een bedrijf met 900 medewerkers dat operatierobots maakt, onlangs in het nieuws kwam met de 500 beademingssystemen voor intensive care die ze met spoed in elkaar had gezet.

Koningin Maxima bezocht het bedrijf afgelopen voorjaar toen er hard werd gewerkt aan beademingsapparatuur vanwege de coronacrisis. Demcon kreeg de opdracht om in totaal 500 beademingsapparaten te maken.

Om het toekomstig verdienvermogen nog beter te maken en innovatie aan te jagen heeft het kennispark, dat naast de Universiteit Twente ligt, een extra investering nodig. Gedeputeerde Eddy van Hijum en directeur Jaap Beernink van NovelT vroegen daarom om 9 miljoen bijdrage. Met dat bedrag verwacht de regio in 2030 een kwart meer banen en een verdubbeling van de export in de medische technologie.

Dennis Schipper Directeur van Demcon (Foto: RTV Oost)

Medische hulpmiddelen

Ook het TechMed Centrum, het centrum van de Universiteit waar technisch-medisch onderzoek wordt gedaan, kwam aan de orde. Een van de bedrijfjes dat daaruit voortkwam is Bond3D dat printers gebruikt om medische hulpmiddelen te printen.

Een ander bedrijf dat zich met medische technologie bezighoudt is Micronit. Dat bedrijf is groot in 'lab-on-a-chip', een technologie waarbij medisch onderzoek niet meer in grote laboratoria hoeft te gebeuren, maar op een chip, zodat patiënten bijvoorbeeld thuis kunnen worden onderzocht op hun specifieke ziekte.

Nationaal Groeifonds

De tijd lijkt rijp om de hand op te houden. Op Prinsjesdag is het Nationaal Groeifonds officieel geïntroduceerd, het fonds dat erop is gericht om het 'verdienvermogen' van Nederland te verbeteren. Twintig miljard euro is er de komende jaren te verdelen. Vandaar ook dat het persbericht nadrukkelijk repte over het verdienvermogen waar het Kennispark zo'n belangrijke rol in kan spelen.