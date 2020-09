Enorme wapenvondst Nijverdal, maar hoofdverdachte blijft buiten schot

Een bedrijfsmakelaar trok in 2016 aan de bel. Hij rook kennelijk onraad over wat er in een bedrijfspand aan de Louis Braillestraat gebeurde. De politie ging er kijken en vond de tas met wapentuig, waaronder twee machinegeweren. Ook lagen er een kogelwerend vest, een enorme hoeveelheid munitie en een holster.

50 kilo wiet

De politie ging op zoek naar huurder Antoine en ging kijken bij het huis van zijn vriendin in Wierden. Het stel had net 10 maanden geleden een kindje gekregen, maar volgens de vriendin woonde ze alleen in het huis. Desondanks werd in de kast wel kleding van hem gevonden. Ook lag zijn was in de mand. Maar Antoine werd, ondanks jarenlang zoeken, niet gevonden.

In de inloopkast werden nog 40 scherpe patronen gevonden en op het nachtkastje zo'n 7.000 euro cash. Een volgende klapper vonden de agenten in de schuur. Daar werd een hennepdrogerij aangetroffen met bijna 50 kilo wiet. Volgens het OM goed voor zo'n 200.000 euro.

Slecht onderzoek

Justitie wil graag dat de vrouw gestraft wordt en eist en werkstraf van 180 uur. "Het was haar woning, haar schuur, dus ze moet er wel van geweten hebben." De vrouw wordt niet vervolgd voor de wapenvondst.

Haar advocaat Jan Vlug ziet het anders. "Het lijkt erop dat de vriendin nu moet boeten, omdat jullie Antoine niet hebben kunnen vinden." Hij wil dat zijn cliënte wordt vrijgesproken. "Er is slecht onderzoek geleverd. Er is geen DNA afgenomen van mijn cliënte. Ook is er niet gezocht naar vingerafdrukken of DNA in de schuur, of op de kogels. Kortom, er is geen bewijs dat mijn cliënte linkt aan de hennep of de munitie."

Sepot

De zaak tegen vriend Antoine is inmiddels geseponeerd. "Politie-inzet was elders nodig", zegt het OM. Ook de verhuurder van het bedrijfspand is niet vervolgd.

De rechtbank velt over twee weken vonnis tegen de vriendin.