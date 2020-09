Arbiter Martin van den Kerkhof fluit wedstrijd tussen Vitesse en Heracles Almelo

Martin van den Kerkhof heeft zaterdagmiddag de leiding over het duel tussen Vitesse en Heracles Almelo. De wedstrijd in Arnhem begint om 16.30 uur.

Ook de andere twee Overijsselse clubs in de Eredivisie komen zaterdag in actie. PEC Zwolle gaat om 18.45 uur op bezoek bij RKC Waalwijk en daarbij is Rob Dieperink de leidsman. FC Twente sluit de voetbalzaterdag af in eigen huis tegen FC Emmen en daar fluit Martin Pérez om 21.00 uur voor het begin. Bekijk hier het volledige programma in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles vrijdagavond om 18.45 uur thuis tegen Jong FC Utrecht. Daarbij is Laurens Gerrets de scheidsrechter. Dit is het programma in de 1e divisie.

Overijsselaars

Bas Nijhuis uit Enschede heeft zaterdag de leiding over VVV-Venlo - ADO Den Haag en Björn Kuipers uit Oldenzaal komt niet in actie.