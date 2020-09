Datalek coronacallcenter groter dan gedacht: 38 keer ging het fout

Het verhaal van de Steenwijker die een maand nadat hij was gestopt bij het coronacallcenter nog steeds de patiëntendossiers kon inzien, staat niet op zichzelf. Bij 37 andere uitzendkrachten zijn er ook fouten gemaakt bij hun in- of uitdiensttreding, in eerste instantie werd uitgegaan van 'enkele gevallen'. Dat blijkt uit eigen onderzoek van callcenterbedrijf Teleperformance, dat werd gedaan na berichtgeving van RTV Oost.

Teleperfomance, het callcenter dat de coronalijn voor de GGD uitvoert, en uitzendbureau YoungCapital hebben 1.600 werknemersdossiers doorgelicht. Van die dossiers bleken er 38 niet in orde te zijn. En dat terwijl bij de steekproeven (waarbij tien procent van de dossiers worden gecheckt) er geen vuiltje aan de lucht leek te zijn.

Aangescherpte maatregelen

Daarom zijn de maatregelen om de privacy te waarborgen aangescherpt. Waar er eerst een wekelijkse controle was waarbij inactieve accounts worden verwijderd, zal deze nu twee keer per week plaatsvinden. Ook is er een portaal opgetuigd waar zowel het callcenterbedrijf als het uitzendbureau kunnen zien wie inmiddels zijn gestopt.

De regel dat het account van een vertrokken werknemer binnen vier uur wordt geblokkeerd, blijft staan. Zij komen ook in het portaal te staan waar de leidinggevenden van het uitzendbureau en het callcenter kunnen controleren of zij echt gestopt zijn en hun account kunnen opheffen.

Geheimhoudingsverklaring

Behalve dat de Steenwijker een maand nadat hij gestopt was nog steeds de patiëntendossiers in de systemen kon inzien, zegt hij ook nooit een geheimhoudingsverklaring te hebben getekend. Uitzendbureau YoungCapital mailde hem begin deze week alsnog de verklaring voor ondertekening. Dat is anderhalve maand nadat hij voor het eerst toegang tot de patiëntengegevens had.

"Ik heb uitzendbureau YoungCapital echt al duizend keer gezegd dat ik daar niet meer werk", vertelt hij ietwat overdreven. "Dus daarom verbaast het me ook wel dat ik nu alsnog die documenten heb gekregen."

Daarover laat YoungCapital in een schriftelijke verklaring weten: 'In de arbeidsovereenkomsten van al onze medewerkers, die zij ondertekenen voordat ze aan de slag gaan bij een opdrachtgever, staat altijd een geheimhoudingsclausule. Bij sommige opdrachtgevers gelden aanvullende (niet standaard) documenten die moeten worden getekend, zoals in dit geval de aanvullende geheimhoudingsverklaring. Omdat de documentenset nog niet bij iedereen compleet was, gezien de snelheid waarmee is opgeschaald, is deze herinnering verzonden.'

"Toen we het verhaal over de Steenwijker hoorden, schrokken we enorm", vertelt Liesbeth Polman, directeur personeelszaken bij Teleperformance. "Daarom hebben we het datalek direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld en hebben we zelf actie ondernomen."

Zo zijn de maatregelen aangescherpt en is YoungCapital er extra op gewezen dat de procedures nauwkeurig moeten worden gevolgd.

Opschalen van coronacallcenter

Om meer aan de stijgende vraag naar coronatesten te voldoen, wordt er extra testcapaciteit vrijgemaakt, daarom moet ook het coronacallcenter met vijfhonderd telefonisten opschalen. Polman: "Zo'n groot project in zo'n korte tijd uit de grond stampen, dat is nooit gedaan. Met de aangescherpte regels hopen wij de privacy van patiënten te waarborgen. Duizend procent garantie dat er geen fouten gemaakt zullen worden, kan ik niet geven."

