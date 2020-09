Programma: Basketbal- en waterpoloseizoen gaat van start en volleybalsters strijden om Supercup

Betaald voetbal

In de Eredivisie spelen alle drie de Overijsselse clubs op zaterdag. Heracles opent om 16.30 uur bij Vitesse, PEC Zwolle gaat om 18.45 uur op bezoek bij RKC Waalwijk en FC Twente sluit de zaterdag om 21.00 uur af met een thuisduel tegen FC Emmen. Een stap lager krijgt Go Ahead Eagles vrijdagavond Jong FC Utrecht op bezoek.

Amateurvoetbal

HHC Hardenberg is met een twaalfde plek niet lekker begonnen aan het nieuwe seizoen in de Tweede Divisie. Zaterdag gaat het bij Noordwijk op zoek naar de tweede zege. In de Derde Divisie speelt Excelsior'31 de topper tegen koploper SteDoCo. Beide ploegen zijn nog ongeslagen. Staphorst is na de goede start afgezakt naar plek negen en speelt zaterdag bij DOVO. Op zondag wacht HSC'21 ook na speelronde vier nog op de eerste punten. Die hoopt het komend weekend bij Quick op te halen.

Berkum gaat in de Hoofdklasse B op bezoek bij RKAV Volendam. Het is een duel tussen de nummers twee en vijf. Genemuiden is de nummer negen en ontvangt koploper Flevo Boys. DETO pakte zaterdag het eerste punt en komende speelronde is mede-laagvlieger Noordscheschut de tegenstander.

Vrouwenvoetbal

Na een interlandonderbreking en de duels in de Eredivisie Cup van afgelopen weekend, gaat komende vrijdag de Eredivisie verder met speelronde drie. Daarin krijgt PEC Zwolle, dat nog niet verloor, VV Alkmaar op bezoek en gaat FC Twente naar Excelsior.

Basketbal

Komend weekend gaat het seizoen in de Basketball League bij zowel de heren als de dames van start. Bij de heren is die uitgebreid naar twaalf ploegen. Landstede Hammers begint zondag met een thuiswedstrijd tegen Heroes. De Basketball League wordt nadat alle ploegen een keer thuis en uit tegen elkaar gespeeld hebben, gesplitst in twee poules. De bovenste zes strijden om thuisvoordeel in de play-offs. De onderste zes strijden om twee plekken in die play-offs. Bij de dames start Jolly Jumpers zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Loon Lions.

Softbal

In de Golden League zijn drie speelrondes te spelen en het Enschedese Tex Town Tigers doet nog steeds mee om de titel. Het staat tweede met twee punten achterstand op koploper ROEF!. Sparks heeft twee punten minder dan TTT, maar speelde ook twee duels minder. Zaterdag gaat Tex Town Tigers op bezoek bij nummer vier Quick en staan Sparks en ROEF! tegenover elkaar. Die twee ploegen zijn in de twee weken erop de laatste twee tegenstander van de Enschedese dames en dus hebben ze het kampioenschap in eigen hand.

Volleybal

Zaterdag begint het volleybalseizoen voor de clubs uit de Eredivisie officieel met de strijd om de Supercup. Omdat er vorig seizoen geen kampioen kwam door de coronacrisis, is er dit seizoen gekozen om de top drie uit de Kampioengroep in een Final Four te laten strijden met de bekerwinnaar. Bij de vrouwen gaat de eerste halve finale tussen Apollo 8 en Eurosped. De winnaar van het Overijsselse onderonsje speelt zondag in de finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Sliedrecht Sport en VC Sneek.

Waterpolo

Komend weekend gaat ook het waterpoloseizoen van start. In de Eredivisie bij de mannen is Het Ravijn opnieuw de enige Overijsselse vertegenwoordiger. Het begint met een duel bij Den Haag. Bij de vrouwen spelen Het Ravijn en Swol op het hoogste niveau. De ploeg uit Nijverdal ontvangt zaterdag GZC Donk en de Zwolse dames gaan naar PSV.