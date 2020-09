Wat vind jij: Het is goed dat de teugels strakker worden aangehaald

Het kabinet heeft tijdens een persconferentie nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Zo is er geen publiek meer welkom bij sportwedstrijden en moeten horecagelegenheden om tien uur 's avonds de deuren sluiten. De teugels worden strakker aangehaald om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Terecht, of niet? Laat horen wat jij vindt!

De maatregelen gaan vanaf morgenavond zes uur in en gelden in ieder geval de komende drie weken. Daarna wordt gekeken of hardere maatregelen nodig zijn.

Maatregelen

Dit zijn de nieuwe maatregelen op een rijtje:

Er is geen publiek bij sportwedstrijden toegestaan

Sportkantines gaan dicht

Horecagelegenheden moeten om 22.00 uur dicht, een inloopstop om 21.00 uur

Horecabezoekers worden verplicht gevraagd zich te registeren

Je moet een tijdvak reserveren bij bezoek aan musea of dierentuin

Thuiswerken is weer de norm, tenzij het echt niet anders kan

Bij besmetting in werksituatie kan locatie veertien dagen worden gesloten

Registratieplicht bij contactberoepen

Winkels moeten een plan hebben om veilig klanten te ontvangen

Je mag thuis niet meer dan drie gasten ontvangen buiten het eigen gezin

In de buitenlucht mogen maximaal 40 mensen bij elkaar zijn en binnen is dat maximum 30

In de supermarkt komen weer speciale openingstijden voor kwetsbare groepen

Een flink aantal landelijke maatregelen dus. Is het goed dat de teugels strakker worden aangehaald of is dit de doodsteek voor bijvoorbeeld horecabedrijven? Laat je stem horen en discussieer mee in de reacties, hier of op Facebook.