Nieuwe coronamaatregelen: horeca 22.00 uur dicht, geen publiek bij sport

Dit betekent dat horecabedrijven vanaf 21.00 uur niemand meer mogen binnenlaten, een uur later moet de zaak dicht. Bij zowel amateur- als profwedstrijden is publiek niet welkom.



Deze en andere maatregelen gelden in ieder geval voor de komende drie weken. Daarna wordt gekeken of hardere maatregelen nodig zijn.



Thuiswerken

Ook thuiswerken wordt strikter gehandhaafd. Zo kunnen bedrijven veertien dagen worden gesloten als er een besmetting plaatsvindt. "Werk thuis tenzij écht niet anders kan", zegt premier Rutte tijdens de persconferentie.



Het zijn stevige maatregelen, erkent de premier. “Maar het aantal besmettingen loopt zó snel op, dat we achter het virus aan dreigen te lopen. De kaart kleurt steeds roder. We moeten weer vóór het virus uitkomen.”



“We doen ons best, maar het virus doet het beter”, vult minister Hugo de Jonge aan. “We moeten nu ingrijpen om erger te voorkomen. Wat vandaag niet ernstig lijkt, kan in een week ernstig groeien."



Mammoettanker

De Jonge omschrijft het virus als 'een mammoettanker'. "Het kost tijd om af te remmen en bij te sturen. De effecten van deze maatregelen zien we pas over twee weken."



De premier praat de komende week met het Outbreak Management Team (OMT) over het eventueel breder inzetten van mondkapjes. Ook wordt er gekeken naar een speciaal winkeluur voor kwetsbare groepen. "Zodat ook ouderen en mensen met gezondheidsproblemen veilig kunnen winkelen."