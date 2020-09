Rutte noemt maatregelen voor sportwereld noodzakelijk: "Niet omdat sector het slecht doet"

Dat is volgens Rutte noodzakelijk, omdat het aantal coronabesmettingen in het land snel oploopt. De maatregelen zijn dus geen straf voor de voetbalclubs: "Er zijn extra maatregelen nodig. Niet omdat de sector het slecht doet, maar omdat we in het grote geheel zonder aanscherpingen ook in de sport het virus niet genoeg kunnen terugdringen. Dat heeft met de schaal te maken. Amateursport, professionele sport, spelers en toeschouwers, dat alles samen leidt tot veel reisbewegingen en veel sociale contacten."

"We kunnen blijven sporten"

De maatregelen gelden dus voor zowel de amateursport als de professionele sport. "We kunnen dus blijven sporten, ook in teamverband. Maar het moet even zonder aanmoedigingen vanaf de kant of van de tribune. En zonder biertje of chocomel na afloop, want de sportkantines gaan dicht."