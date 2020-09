Overijsselse profclubs over voetballen zonder publiek: "Ronduit teleurstellend en dit heeft een enorme impact"

"Een grote teleurstelling", is de eerste reactie van voorzitter Adriaan Visser van PEC Zwolle. "We vonden dat we de eerste twee wedstrijden onder coronacondities best wel netjes hadden georganiseerd en kregen complimenten van de veiligheidsregio voor de manier waarop we dat gedaan hebben. Dat we onze supporters en sponsors nu geen wedstrijdbezoek meer aan kunnen bieden, terwijl ze zich uitermate netjes gedragen hebben, is ronduit teleurstellend."

FC Twente

"Dit heeft een enorme impact", laat directeur Paul van der Kraan van FC Twente weten in een eerste reactie. Volgende week presenteert hij de jaarcijfers van de club uit Enschede en met de huidige maatregelen moet hij een ander beeld gaan schetsen van de situatie bij FC Twente. "Natuurlijk hebben we dit ook in kaart gebracht, maar ik kan nu nog geen gedetailleerd beeld geven van de gevolgen."

Go Ahead Eagles

Bij Go Ahead Eagles-directeur Jan Willem van Dop staat de telefoon ook roodgloeiend. "We hebben alles professioneel ingericht en wij zijn niet de haard geweest van alle besmettingen", begint Van Dop. "Dit voelt niet goed. Wij blijken in staat een veilige situatie te creëren, maar we worden niet beloond."

Heracles

Rob Toussaint van Heracles Almelo spreekt van een "ongelofelijk zuur" besluit. De algemeen directeur pleit voor een regionale aanpak als het gaat om stadionbezoeken. "Ook met betrekking tot de reisbewegingen is dat in mijn ogen van groot belang. Onze supporters bijvoorbeeld komen voornamelijk uit de regio. Met maatwerk kunnen we een hoop bereiken. Dat blijkt ook uit het feit dat burgemeesters de verantwoordelijkheid krijgen om voor doorstroomlocaties, zoals musea en pretparken, te bepalen hoeveel bezoekers welkom zijn. Kan dat niet ook voor stadions het geval zijn?" vraagt Toussaint zich af.

Begrip

Hoewel de teleurstelling overheerst, is er ook wel enig begrip bij de clubbestuurders. "Wat er nu gaande is, is natuurlijk niet goed: het aantal besmettingen neemt hand over hand toe. Ik vind dat we heel erg voorzichtig moeten zijn om nu meteen van alles te roepen", stelt Visser. "Alleen al uit respect voor alle mensen die zijn overleden aan corona en alle mensen die de afgelopen maanden knalhard hebben gewerkt om te voorkomen dat mensen zouden overlijden. Ik heb veel bewondering voor de mensen die hier een besluit over moeten nemen en dat naar eer en geweten doen."