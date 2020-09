Ondanks corona toch vier dagen kermis in Oldenzaal: hoe blikken de exploitanten en bezoekers terug?

Het is een druilerige maandagmiddag, maar ondanks het slechte weer zijn er toch mensen die de kermis weten te vinden. Vooral de botsauto's zijn populair, maar ook voor de oliebollenkraam staat later die middag een rij. Het is niet zo druk als ze gewend zijn, maar de exploitanten hoor je niet klagen. "Ik ben heel blij dat het door is gegaan, anders had ik geen inkomen", aldus Ramon, die een suikerspinkraam heeft.

Looproutes moeten ervoor zorgen dat bezoekers anderhalve meter afstand houden (Foto: Michel Korndorffer)

En zo denkt zijn collega Albertus Visser er ook over. Hij staat met z'n botsauto's op de kermis. "Ik vond het een super weekend en de gemeente heeft juist besloten om het door te laten gaan." Vooral jongeren kwamen dit jaar op de kermis af, zag Priscilla van Ewijk bij het eendjesvissen. "Normaal gesproken zie je veel gezinnen, en dat is nu minder."

Want juist de jongeren waren blij dat er eindelijk weer iets te doen was in hun stad. "Door corona kon je niet echt ergens naartoe", aldus een jonge bezoekster. Nu dat de afgelopen dagen wel kon, hebben zij en haar vriendinnen er meteen maximaal van geprofiteerd. "Tot nu toe zijn we elke dag nog op de kermis geweest."

Na maandagavond tien uur wordt de kermis afgebroken en gaan de exploitanten weer een onzekere periode in. Want nu het aantal coronabesmettingen overal in Nederland toeneemt, wordt de kans dat geplande kermissen niet doorgaan alleen maar groter. Voor Visser en z'n botsauto's stopt het kermisseizoen al in Oldenzaal.

Frans van de Wiel, exploitant van attractie Showtime, verhuist hierna nog één keer naar Deventer. "Mits het allemaal nog doorgaat. We leven van dag tot dag, dus het is hopen. Zo proberen we het gat nog een klein beetje te dichten. Maar ik ben er bang voor."