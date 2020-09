OM wil celstraf voor Almeloër die ex zo'n drieduizend keer zou hebben gebeld

Volgens de man was het de schuld van zijn vriendin dat hij geen contact met zijn zoontje had. Toen de vrouw zijn drieduizend telefoontjes niet beantwoordde, stuurde hij haar dreigende berichten, zoals: "Ik stomp je als een bloedvlek tegen de muur, dood."



Bezoekje met metalen staaf

De man zou haar op 14 januari hebben opgezocht in haar woning in Langeveen. Volgens het OM beukte hij toen met een zware metalen staaf op de tuinpoort, en vernielde hij de voordeur.



Ook bij de kinderopvang waren ze bang voor de man. Medewerkers hebben extra sloten op de deur gezet, en kinderen werden zoveel mogelijk binnen gehouden.



Drugsprobleem

Deskundigen zeggen dat de man borderline, ADHD en een drugsprobleem heeft. Zo zou hij veel speed gebruikten. De man werd in de aanloop naar de strafzaak een aantal keren in vrijheid gesteld, maar kwam steeds weer vast te zitten omdat hij weer de fout in ging.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.