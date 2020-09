Drugsoorlog Zwolle: 'Moordaanslag was bijna Bijbels tafereel'

"Het was bijna een Bijbels tafereel", zegt de advocaat van Zwollenaar Y. over een schietpartij een klein jaar geleden in de wijk Holtenbroek. "Mijn cliënt was zelf net beschoten. En als een soort herder van de kudde besloot hij het gevaar, een wolf, uit te schakelen." Vandaag moest Y. voor de rechter verschijnen. Hij vuurde die nacht volgens het OM acht kogels af op een vermeende concurrent op de drugsmarkt.

Y. werd oktober vorig jaar beschoten, dichtbij zijn huis. Op dat moment zat hij met een bekende in een busje. Vanuit een rode auto werd een kogel op hen afgevuurd. Als het wapen waarmee dat gedaan werd, niet vast was gelopen, waren er waarschijnlijk meer kogels gevolgd. Y. en zijn bijrijder vluchtten uit het busje, vrezend voor hun leven.

Salvo

De daders zijn vervolgens de hoek omgereden en gestopt. Volgens de chauffeur van die auto zat de schutter "aan zijn wapen te klooien. Die had een vastloper. Toen kwam er een salvo van Y. op ons."

Uit onderzoek blijkt dat Y. acht keer heeft geschoten op de inzittenden van de rode auto. Wonderwel overleefde iedereen de schietpartij.

Klus afmaken

Volgens raadsman Maarsingh van Y. heeft zijn cliënt gehandeld uit noodweer. "Het was bijna Bijbels. Hij wilde als herder zijn kudde beschermen tegen een hongerige wolf die op de loer stond. En ook al stond de wolf stil, het gevaar was allerminst geweken. De 'wolf' was namelijk aan zijn wapen aan het klooien. Waarom de je dat? Omdat je de klus wilt afmaken."

Maarsingh vervolgt: "Mijn cliënt, Y, vreesde voor zijn leven. Hij zag de rode auto achteruit rijden en was bang dat ze hem alsnog dood zouden schieten. Toen deed zijn reptielenbrein het werk, hij ging in overlevingsstand. Hij heeft in paniek teruggeschoten."

De chauffeur van de rode auto heeft inderdaad tegen de politie gezegd, dat het "zou kunnen dat de auto enigszins is teruggerold."

Vete

De schietpartij was het gevolg van een grimmige vete in de Zwolse onderwereld. Twee bendes vechten elkaar de tent uit voor de macht op de drugsmarkt in de regio, met verschillende moordaanslagen tot gevolg. Aan de ene zijde stond volgens justitie de groep Ali24/7, onder leiding van twee Afghaanse broers. Aan de andere zijde de groep 'Hanos', volgens het OM onder leiding van de Turkse Y.

Een maand voor de moordaanslag in Holtenbroek, was de vermeend leider van Ali24/7 beschoten in Stadshagen. Die verdacht vervolgens Y. ervan dat die opdracht voor de aanslag had gegeven. Volgens het OM heeft de groep Ali24/7 vervolgens volgapparatuur onder de auto geplakt van Y. Die is door de politie op de hoogte gebracht, dat Ali24/7 het op z'n leven gemunt zou hebben. Y. schafte vervolgens naar eigen zeggen een kogelwerend vest en wapen aan. "Ter zelfverdediging."

Drugshandel

Naast de nachtelijke schietpartij in Holtenbroek wordt Y. er samen met de bevriende broers Z. ervan verdacht in cocaïne en xtc gehandeld te hebben. Volgens sommige gebruikers al vanaf 2010. Maar justitie verdenkt ze er officieel van vanaf september vorig jaar te hebben gedeald. Het OM zegt dat ze dat deden via de 'Omar-deallijn'. Gebruikers konden via een speciaal telefoonnummer drugs bestellen.

Toen Y. en een van de broers Z. in juni werden opgepakt, is de tweede broer Z. "gewoon verder gegaan met dealen", zegt het OM. "Hij stuurde gebruikers een berichtje vanaf een nieuwe telefoon: "Dit is de nieuwe Omarlijn, gooi de oude weg."

Proces

Een van de broers Z. zit nog vast, de ander is op vrije voeten tot aan het eindproces bij de rechtbank. Ook Y., de vermeend leider van de bende, blijft voorlopig achter de tralies.

Van de groep Ali24/7 zitten ook nog verschillende verdachten vast. Dat zijn de twee Afghaanse broers, de chauffeur van de rode auto en de 'bedrijfsleider' van de groep. Die laatste is volgens het OM een jonge vrouw, bijgenaamd Het Meisje.