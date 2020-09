Stage voor landbouwambtenaren uitgesteld vanwege scherpere coronaregels

"We willen ze gewoon hier in de stal hebben, om meer feeling te krijgen met de praktijk." Met die insteek nodigde Team Agro NL twee weken geleden de ambtenaren van het ministerie van Landbouw uit om in oktober een dag mee te werken op de boerderij. Maar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is dat voorlopig uitgesteld.

De actie is bedoeld om de kloof tussen beleidsmakers en boeren te verkleinen, om ambtenaren in een ontspannen sfeer kennis te laten maken met het boerenbedrijf en de vele uitdagingen die daarbij komen kijken.

Begrijpelijk

"Het afblazen van de stages is begrijpelijk", zegt voorzitter Geertjan Kloosterboer van Team Agro NL. "Gisteravond toen de verscherpte regels bekend werden gemaakt waren wij er al een beetje bang voor. Onnodig reizen vanuit de Randstad wordt afgeraden en als ministerie moet je het goede voorbeeld geven."

"Het is jammer, maar de wens is uitgesproken, ook door minister Schouten van Landbouw, om de stages in een later stadium alsnog te doen. Onze boeren willen graag meewerken, want het is belangrijk dat beleidsmakers en boeren met elkaar in gesprek gaan en blijven."

Symbolische datum

Team Agro NL had de ambtenaren uitgenodigd om op de symbolische dag voor de agrarische sector, 1 oktober, langs te komen. Op die dag werd precies een jaar geleden het grootste boerenprotest sinds decennia gehouden.

Duizenden boeren en trekkers waren naar Den Haag gereden om te protesteren tegen het, in hun ogen, stikstof-wanbeleid en de steeds veranderende regels in de sector. Onder het motto 'De boeren kwamen naar Den Haag, nu komt Den Haag naar de boeren' was het ministerie gevraagd om haar ambtenaren een dag mee te laten lopen in de praktijk.

In gesprek

Omdat de regels van de beleidsmakers elkaar in de praktijk soms bijten, wilde Team Agro beleidsmakers in contact brengen met boeren. Om mee te werken op een tuinderij, in de visserij, op een akkerbouwbedrijf of bij een kippenboer, varkensboer of melkveebedrijf, zo konden boer en ambtenaar met elkaar in gesprek gaan. De actie was een succes, al meer dan honderd ambtenaren hadden zich aangemeld om stage te komen lopen. Maar die zullen dus nog even moeten wachten voor het zover is.