Onno van Veldhuizen wil burgemeester van Enschede blijven: "Nog lang niet klaar"

Onno van Veldhuizen gaat voor een tweede termijn als burgemeester van Enschede. Morgen is hij precies vijf jaar burgervader van de grootste stad van Overijssel en hij is er naar eigen zeggen nog lang niet klaar. "Ik voel me thuis in Enschede."

Van Veldhuizen werd op 2 oktober 2015 als burgemeester van Enschede geïnstalleerd. Hij volgde toen Peter den Oudsten op, die burgervader werd in Groningen. Volgend jaar loopt de eerste termijn van zes jaar voor Van Veldhuizen af. Maar als het aan hem ligt, tekent hij voor nog eens zes jaar bij.

Tweede termijn

"Ik ga voor een tweede termijn, met nog meer inspiratie en plezier dan wanneer je begint", zegt Van Veldhuizen. "Je wilt natuurlijk doorbouwen met waar je mee bezig was. Ik ben thuis in Enschede en in Twente, dus dan is het de meest mooie baan die je kunt hebben om met heel veel andere mensen voor dat thuis te mogen zorgen."

De drang naar een grotere stad zegt Van Veldhuizen, die tot 2015 burgemeester van het Noord-Hollandse Hoorn was, niet te hebben. "Dat wordt me natuurlijk regelmatig gevraagd. Ik vind het altijd leuk als ik word genoemd in Amsterdam of in Utrecht, dat vind ik ook eervol."

Ik vind het altijd leuk als ik word genoemd in Amsterdam of in Utrecht Onno van Veldhuizen

Lang burgemeesterschap

In Utrecht is het burgemeesterschap vacant, na het vertrek van Jan van Zanen. "Ik vind het heel erg leuk dat mijn naam dan valt, maar ik heb niet gesolliciteerd", zegt Van Veldhuizen. "Mijn ambitie is om een heel goede burgemeester van Enschede en Twente te zijn."

"Ik geloof ook in een burgemeesterschap dat lang mag duren, juist omdat je moet verbinden tussen al die mensen en al die belangen. Vanaf dag één kun je besturen, maar van de mensen houden, dat heeft tijd nodig. Pas als je van de mensen houdt, kun je samen met de mensen bouwen."

Terugblik op vijf jaar

In vijf jaar burgemeesterschap kreeg Van Veldhuizen heel wat voor zijn kiezen, waaronder het bijna-faillissement van FC Twente, de viervoudige moord en felle protestacties. Aankomende zaterdag blikt hij in een uitgebreide reportage van RTV Oost terug op de afgelopen vijf jaar.