Openhartige burgemeester Van Veldhuizen over 5 jaar Enschede: "Iedereen is hier gelijk"

Openhartige burgemeester Van Veldhuizen over 5 jaar Enschede: "Ik voel me thuis"

Onno van Veldhuizen is op de kop af vijf jaar burgemeester van Enschede. Een periode waarin de stad sterk bloeide, maar waarin de burgervader ook heel wat voor zijn kiezen kreeg. Van Veldhuizen pakte criminaliteit en ondermijning in zijn stad hard aan. "Ik ben een soort tuinman die altijd op zoek is naar het onkruid in de tuin." Een terugblik op vijf jaar Enschede.

"Artikel 1 van de grondwet: iedereen is gelijk", antwoordt Onno van Veldhuizen als hem gevraagd wordt waarom hij zo hard optreedt tegen ondermijning. "Als de staat er niet is op het moment dat sommigen zich meer gelijk gedragen dan anderen, dan is dat voor mij een waardeloze staat. Ik ga niet aan de kant voor geweld of dreiging met geweld. Dat kan ook helemaal niet, want waar moeten mensen dan op vertrouwen?".

FC Twente

Dat Van Veldhuizen hard optreedt tegen ondermijning, werd meermaals duidelijk. Hij sloot in april 2017 het supportershome van Vak-P, vanwege drugshandel. "Als je cafés dicht doet, dan doe je ook een supportershome dicht. Gelijke gevallen gelijk", zegt Van Veldhuizen. "De bestuursrechter heeft ook meermaals gezegd: de burgemeester mocht dat sluiten."

Als het aan Van Veldhuizen had gelegen, was het supportershome na een jaar weer open gegaan. "Maar men kwam maar niet over de brug in een gesprek tussen FC Twente en Vak-P met wat er moest gebeuren."

Het steekt de burgemeester dat mensen hem verwijten dat hij de club 'kapot wil maken'. "We hebben als arme stad, als uitermate arme gemeente, miljoenen geïnvesteerd in die club. Dan zeg ik tegen iedereen die in dat stadion zit: weet dat, voel dat, erken dat."

Ik ga niet aan de kant voor geweld of dreiging met geweld Onno van Veldhuizen

Viervoudige moord

Een van de dieptepunten in vijf jaar Enschede, noemt Van Veldhuizen de viervoudige moord in een bedrijfspand aan de Van Leeuwenhoekstraat, in november 2018. "Dat was zeker heel heftig. Het was een heel zwart punt van de grote ijsberg van ondermijning."

"Enschede is ook de stad van de stille armoede van heel veel mensen. Die stille rijkdom koopt die stille armoede. En als dat niet goed gaat, dan is daar de rechtstaat niet. Dan is er eigen richting en vier moorden. Dat jaar hadden we uit m'n hoofd zes of zeven moorden."

De burgemeester begint langzamer te praten als hij het over de moorden heeft. "Dan ben ik verdrietig, boos en soms ook machteloos."

De viervoudige moord was een heel zwart punt van de grote ijsberg van ondermijning Onno van Veldhuizen

Enschede bloeit

Genoeg positieve ontwikkelingen waren er de afgelopen vijf jaar ook. Enschede bloeide sterk, met een forse banengroei en meer hoogopgeleiden die in de stad kwamen wonen. "Het ging hartstikke goed en nu hebben we corona. Dat is buitengewoon frustrerend, want al dat harde werk stuift weg als zand over de weg."

Over de vraag waar Van Veldhuizen het meeste trots op is, moet hij een poosje nadenken. "Je kunt je thuis voelen ergens, je kunt ergens thuis zijn. Ik ben thuis in Enschede en in Twente."

De burgervader van Enschede werd de voorbije jaren meermaals bedreigd. "Natuurlijk raakt me dat. Ik ben een mens", zegt hij daarover. Maar daar te veel de focus op leggen, zegt hij te willen vermijden. Van Veldhuizen kijkt liever naar de positieve kanten van zijn ambt. "Het is gewoon heel dankbaar werk dat je dit mag doen. Je hebt een betekenisvol leven."

Samenwerking over de grens

Van Veldhuizen stortte zich als 'halve Duitser' de afgelopen jaren ook op het meer samenwerken met de oosterburen, Münster in het bijzonder. "Het is een van de essentiële dingen die we moeten doen. We liggen middenin Europa. We zijn de poort van Nederland naar Duitsland en vice versa."

Ook in de Regio Twente werden de nodige successen behaald, zoals het binnenhalen van de Regiodeal, Europese gelden en de Agenda voor Twente. "Er is geen regio in Nederland die zoveel samenwerkt op zoveel gebieden", zegt Van Veldhuizen.

In bovenstaande videoreportage blikt Onno van Veldhuizen uitgebreid terug op vijf jaar Enschede. Over de bedreigingen aan zijn adres, zijn integratie in Twente en de aanpak van criminaliteit. "Ik heb een betekenisvolle baan."