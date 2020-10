Coming Out Week in de Almelose sport: "Hier is nauwelijks aandacht voor lhbti"

Zondag 11 oktober is het Coming Out Day. Op die dag wordt er wereldwijd aandacht besteed aan het moment dat lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (lhbti) uitkomen voor wie ze zijn. Maar Sportbedrijf Almelo vond die ene dag niet genoeg en besloot er een hele week voor uit te trekken, met als slogan: A’j oezelf moar bint.

'Verborgen gedeelte'

En zo'n week is volgens De Wild, anno 2020, nog altijd nodig. "Juist de verhalen die treurig zijn, dus de verhalen waarin mensen niet uit de kast durven komen, worden niet gedeeld. Dus ik denk dat er nog een groot verborgen gedeelte is met pijnlijke voorbeelden."

Ze hoopt, door het organiseren van deze week, het gesprek op gang te brengen. En dat begint volgens haar gewoon in de amateursport. "Er wordt heel erg geroepen om die ene voetballer uit de eredivisie die uit de kast moet komen. Maar als we het in de amateursport normaal maken, denk ik dat het vanzelf doorsijpelt in de top en dan hebben we dat voorbeeld uit de eredivisie niet nodig."

De week loopt door corona alleen anders dan gepland. Sommige activiteiten konden door de aangescherpte maatregelen niet doorgaan. "Maar wat sowieso plaats gaat vinden is dat veel sporters gaan spelen met een regenboogband. Ook hebben sportverenigingen gratis regenboogvlaggen afgenomen en gaan kinderen de hele Koornmarkt in Almelo met een regenboog bekleuren. Dus vooral veel zichtbaarheid en aandacht."

Posters en flyers

Niet alleen de regenbogen zorgen daarvoor. Ook posters met daarop Almelose sporters worden in onder andere gymzalen en kleedkamers opgehangen. Ruim twee weken geleden werden er in totaal zes sporters, van korfballer tot softbalster, gefotografeerd.

Het liefst in het tenue van hun club. Brian Haakmeester is voorzitter van de onderwatersportvereniging Galathea en kwam dus in volledig duikkostuum. "Het was wel even zweten", lacht hij. Maar Haakmeester heeft het er graag voor over. "Het is een uitgelezen kans om mensen die twijfelen met hun gevoelens te laten weten dat het ok is wie je bent."

In totaal staan zes Almelose sporters op de posters en flyers (Foto: RTV Oost)

Henriette Vrij-Mazee denkt daar net zo over. Het bestuurslid van atletiekvereniging SISU wil hiermee ook aan jeugdleden laten weten dat ze altijd bij de vereniging terecht kunnen. "Dit is natuurlijk een ondergeschoven onderwerp. Er wordt eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed. En in een heleboel sporten is het ook gewoon heel moeilijk om uit de kast te komen."

'Deuren voor iedereen opendoen'

De Wild hoopt dat sportverenigingen door dit project gaan inzien dat ze een soort mini-maatschappij zijn en dus verantwoordelijkheden hebben. "Het is echt heel belangrijk dat verenigingen de deuren voor iedereen opendoen."

Maar ook wil ze de drempel verlagen om het gesprek aan te gaan. "En niet op een opgelegde manier. Maar juist een beetje informeel. Als je in de kast zit en het idee hebt dat je teamgenoten over dit onderwerp kunnen praten en er geen problemen mee hebben, dan voel je meer ruimte om jezelf te zijn."