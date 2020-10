Arnold Bruggink centraal in Groot Onderhoud

Bruggink, die op 16-jarige leeftijd zijn vuurdoop beleefde in het betaalde voetbal, kwam in het buitenland ook nog in actie voor Real Mallorca en Hannover 96. Inmiddels werkt Bruggink al jaren als één van de vaste analisten bij FOX Sports en is hij een kritisch volger van onder meer FC Twente, PEC Zwolle en Heracles Almelo. Daarnaast is de voormalige spelmaker jeugdtrainer bij Sparta Enschede.

Bruggink juicht na een treffer voor Hannover 96 (Foto: Orange Pictures)

Vragen?

Heb jij een prangende vraag voor Bruggink en ben jij ook benieuwd of we hem ooit nog aan het werk gaan zien binnen een club in het betaalde voetbal? Mail dan met t.vanwissing@rtvoost.nl. De antwoorden krijg je zaterdagochtend tussen 09.00 uur en 10.00 uur of luister op jouw eigen moment naar De Podcast van De Oosttribune.