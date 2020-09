Sportverenigingen teleurgesteld door maatregelen: 'Mijn voetbalhart huilt’

Voorzitters van diverse sportverenigingen in Overijssel zijn teleurgesteld door de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Door deze maatregelen zijn de kantines de komende drie weken gesloten en is er geen publiek toegestaan op de sportparken. Verschillende voorzitters reageren op de maatregelen.

"Mijn voetbalhart bloedt", is de eerste reactie van Benny Miggels, voorzitter van voetbalvereniging Staphorst. "Het is zoals het is, maar natuurlijk zijn we niet blij."

'Het is maar de vraag of het doorgaat'

Nu er geen publiek mag komen én de kantine gesloten is, heeft dat financieel veel impact op de verenigingen. "Normaal gesproken ontvangen we hier zo'n duizend toeschouwers. De afgelopen weken is dat al gehalveerd door de maatregelen die wij hier genomen hebben. Dat we nu zonder publiek moeten voetballen heeft grote gevolgen: geen kantine-omzet, geen kaartverkoop en geen steun meer voor onze ploeg", vervolgt Miggels.

"We hebben de afgelopen tijd ontzettend veel tijd gestoken met het bestuur en vrijwilligers om alles goed te regelen. Ik vraag mij af of we met het eerste elftal wel gaan voetballen de komende weken, want de tweede en derde divisie zijn nog in overleg."

'Competitie platleggen'

Bij voetbalvereniging ATC'65 in Hengelo pleit voorzitter Martin Weghorst voor het stilleggen van de competitie. "Het besluit is hard binnengekomen. Zeker omdat we zondag de derby tegen stadsgenoot BWO op het programma hebben staan. We hadden alles geregeld: een draaiboek, kaarten laten drukken, toezichthouders geregeld en externe beveiligers ingehuurd. Al het werk voor niets. Maar ik vind ook dat de veiligheid voorop moet staan."

"Ons lijkt het wel een goede optie om de competitie drie weken plat te leggen. Laten we gewoon trainen en onderling wedstrijdjes spelen. We moeten juist die reisbewegingen minderen. We hebben dit voorgesteld aan een vertegenwoordiger van de KNVB en hopen dat ze het overwegen. Aan de andere kant snap ik dat de puzzel voor de voetbalbond al groot genoeg is."

Weghorst voorziet een tweede probleem: "Wie gaat dit handhaven? Moet ik ouders wegsturen als zij buiten het sportpark met z'n allen voor het hek staan te kijken?"

'Onbegrijpelijke maatregel'

Voorzitter Herman Kemna van hockeyvereniging Bully uit Oldenzaal snapt niets van de nieuwe maatregelen. "Onbegrijpelijk. Waarom mag ik als ouder niet meer op 1,5 meter afstand bij mijn kind gaan kijken? Dat de kantine moet sluiten is jammer, maar begrijpelijk. Maar ik kan straks wel een volle supermarkt in en niet in de buitenlucht langs het hockeyveld staan."

In Oldenzaal waren ze al voorbereid op strengere maatregelen, maar dit zagen ze niet aankomen. "We hadden al tenten met heaters geregeld zodat het publiek droog en warm in de buitenlucht kon staan. Het is gewoon heel erg vervelend, deze maatregelen kosten gewoon veel negatieve energie. We moeten het accepteren en ik ben blij dat de wedstrijden in ieder geval door kunnen gaan."

'Enorme domper'

Ook in Raalte wordt er teleurgesteld gereageerd. Voorzitter Michel Rabelink van handbalvereniging PCA Kwiek respecteert de maatregelen, maar ziet ze als een financiële en sportieve domper. "We moeten het echt van de entreegelden hebben. We gaan door deze maatregelen vijf- tot zeshonderd euro aan kaartverkoop mislopen per thuiswedstrijd. De kantine is niet in ons eigen beheer, maar het is natuurlijk zonde dat we daar na afloop niet even een drankje kunnen drinken."

Financieel is het al een slecht jaar voor Kwiek. "Het is een debacle. Dat komt omdat er al grote inkomsten zijn weggevallen door de afgelasting van het Ribs & Blues festival. Daarnaast ben ik bang dat dit allemaal langer gaat duren dan drie weken..."

'Frustrerend dat alle moeite voor niets is'

Ze hadden veel maatregelen genomen, maar zien nu dat ook zij als kleine vereniging de poort moeten sluiten voor publiek. Voorzitter Jeroen van Duivenvoorde van SV Blokzijl is teleurgesteld. "Het is heel frustrerend dat je allerlei maatregelen doorvoert om het sportpark coronaproof te maken en dat het nu allemaal voor niets blijkt. Aan de andere kant zijn we erg blij dat het sporten in ieder geval door kan gaan."

Blokzijl kan op financiële steun rekenen, waar ze onverwachts dan toch gebruik van moeten maken. "Er is een vitaliteitsfonds waarvan we dachten dat we dat niet nodig hadden. Nu gaan we er wel gebruik van maken. In maart hebben we al een klap gehad als het gaan om de kantine en die volgt nu weer. De toekomst blijft heel onzeker, geen idee of het bij die drie weken gaat blijven."

'We moeten een signaal afgeven'

In Raalte staat zaterdagavond dé derby op het programma tegen Heino. Daar zouden vierhonderd toeschouwers mogen komen, maar nu zal deze derby in een hele andere setting gespeeld worden. Voorzitter Han Reinders van Rohda Raalte: "We moeten nu gewoon een goed signaal afgeven met z'n allen, om wat te bereiken. Dat dan deze derby zonder publiek gespeeld moet worden is dan maar zo. Natuurlijk hadden we liever op een afgeladen sportpark gespeeld, die teleurstelling is er ook wel, maar we kunnen in ieder geval sporten."

Het verplaatsen van de derby is geen optie geweest. "Nee, dat wordt te ingewikkeld. En je kan ook niet voorspellen hoe het er over een maand aan toe gaat. Gewoon accepteren en doorgaan."

Reactie sportbonden

De KNVB laat in een reactie weten blij te zijn dat er nog gesport kan worden. "Voor de sport, voor de clubs en voor de spelers. Het is namelijk veilig en verantwoord om te voetballen. Dat vindt niet alleen de KNVB, dat vinden NOC*NSF en alle sportbonden in Nederland. Bewegen is gezond en belangrijk in deze tijd. Alle competities, veld- en zaalvoetbal, blijven dan ook de komende drie weken doorgaan volgens het huidige speelschema."

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, snapt dat het weren van publiek en het sluiten van kantines grote gevolgen kan hebben. "Dat deze nieuwe maatregelen zijn genomen, is een enorm zware klap voor alle verenigingen en de vrijwilligers die keihard werken om een veilige situatie voor haar leden te creëren."

"Dit heeft enorme financiële consequenties voor de clubs en doet het verenigingsleven onwijs veel pijn. We ontkomen helaas niet aan deze maatregelen. We gaan ervan uit dat als iedereen zich aan de nieuwe maatregelen houdt, de sportparken en kantines over drie weken weer veilig open kunnen gaan voor publiek."