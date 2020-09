Verdachte moord Chantal de Vries in de boeien door parketpolitie rechtszaal binnengebracht

Een hoogst ongebruikelijk tafereel in de rechtbank Almelo. Omdat Wim V., de 28-jarige verdachte van de Hengelose 'Kerstmoord', na de schorsing weigert het verdere verloop van de rechtszaak bij te wonen, is hij door de parketpolitie geboeid binnengebracht. Meerdere agenten zijn er nodig om hem in bedwang te houden.

Wim V. wilde het vervolg van de rechtszaak niet bijwonen, juist omdat er filmopnamen van die fatale nacht zijn afgedraaid. Zijn advocaat John Keupink zegt dat de man het niet aankon: "Hij zit hoog in zijn emotie." De Hengeloër wordt ervan verdacht dat hij in de nacht voor Kerst de 27-jarige Chantal de Vries met zeven messteken van het leven heeft beroofd.

Scherpe kritiek rechters

Eerder vanochtend hadden de rechters en het Openbaar Ministerie scherpe kritiek geleverd op de gedeeltelijke bekentenis die V. heeft afgelegd. Het OM stelde dat V. zich heel bewust slechts bepaalde zaken zegt te herinneren. Juist om zo een lagere straf te krijgen.

Nadat de rechtszaak werd geschorst, bleek dat V. weigerde terug te keren. Waarop de officier van justitie gelastte dat hij onder begeleiding toch de strafzaak bij moest wonen. "Omdat het geen zin heeft. Jullie luisteren toch niet naar mij."

Voortdurend in bedwang gehouden

V. werd vervolgens door de parketwachters naar zijn plek gedirigeerd, waar hij voortdurend in bedwang wordt gehouden. Hij weigert op het beeldscherm te kijken, waarop te zien is hoe hij zwalkend met een fles sterke drank door de binnenstad loopt. V. zit voortdurend voorover, de ogen te neergeslagen. Luid duidelijk snikkend.

Op de beelden is te zien hoe V. Chantal over enkele honderden meters achtervolgt. Op een achttal seconden van het latere slachtoffer. Op vragen gaat V. niet meer in. Hij schudt af en toe alleen nog het hoofd dat hij niet wil antwoorden.

Gegil

Op een gegeven moment worden ook audio-opnamen gedraaid. Het gegil van Chantal klinkt door de rechtszaal.

Als even later een ooggetuige Chantal probeert te ontzetten, komt het tot een handgemeen tussen de getuige en Wim V. Op een gegeven moment duwt V. met beide duimen de ogen van de 'redder in nood' in diens kassen. Het geschreeuw dat daarop volgt, gaat door merg en been.

V. zegt intussen niets. De rechters vragen nog wel of het gegil van Chantal niets met hem doet. De rechter vraagt of hij zich nu weer bepaalde zaken herinnert, maar de man zegt niets en zit trillend en snikkend op zijn stoel.

Kinderporno

De zaak is geschorst en de verdachte krijgt nu een uur de tijd om zijn verhaal op papier te zetten. De rechtszaak gaat vanmiddag verder. Zo moet V. zich ook nog verantwoorden voor een grote hoeveelheid kinderporno die in zijn laptop werd ontdekt. Duidelijk is al wel dat er vanmiddag geen strafeis volgt. De zaak wordt aangehouden omdat enkele getuige-deskundigen vandaag zijn verhinderd.