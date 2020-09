Verzoek aan Duitsers: 'Kom niet naar Enschede'

Veel winkels zijn in Duitsland vanwege corona gesloten, dus een toeristenstroom naar Enschede is niet ondenkbaar. "We hopen de Duitse inwoners via de Nederlandse en Duitse media te bereiken en we doen ook een beroep op Enschede Promotie", licht woordvoerder Ton Kamp van de gemeente Enschede toe.

Handhaven

Wat gebeurt er met de Duitsers die wel dit weekend naar de Twentse stad komen? "Maatregelen instellen zonder die te handhaven, dat werkt niet, maar het is moeilijk om iemand die met goede bedoelingen hiernaartoe komt, terug te sturen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. In het meest extreme geval moeten we besluiten delen van de stad af te sluiten, parkeergarages op vol te zetten en tekstborden langs de A35 te plaatsen. We roepen ook Nederlanders op hun bezoek aan de stad uit te stellen", aldus Kamp.



Vooralsnog duurt het ontmoedigingsbeleid tot en met zaterdag 3 oktober. "Maar in deze tijd is niks normaal, dus het kan maar zo zijn dat het er volgende week heel anders uitziet."