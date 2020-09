Vrijdag 2 oktober 2020 is het precies vijf jaar geleden dat Onno van Veldhuizen aantrad als burgemeester van Enschede. TV Oost zendt zaterdag 3 oktober om 17.10 uur de reportage ‘Onno van Veldhuizen, vijf jaar burgemeester’ over hem uit. In deze uitzending blikken we terug op de afgelopen vijf jaar waarin de viervoudige moord, de rellen van Vak-P en de coronatijd een stempel drukten.

Vijf onrustige jaren

Sinds zijn aanstelling heeft Onno van Veldhuizen alles behalve op zijn lauweren kunnen rusten. Hij kreeg te maken met supportersrellen bij FC Twente naar aanleiding van een grootscheeps drugsonderzoek in het supportershome van Vak-P. Na de wedstrijd van FC Twente tegen PSV braken buiten De Grolsch Veste rellen uit. Zo'n duizend man kwam lijnrecht tegenover een politiemacht te staan. In 2018 kreeg Van Veldhuizen te maken met de viervoudige moord waarbij vier mensen koelbloedig werden doodgeschoten in een growshop aan de Enschedese Van Leeuwenhoekstraat. En dit jaar de coronacrisis! Hij zei hierover: „Het is echt ernstig. Ik heb dit in de twintig jaar dat ik burgemeester ben nog nooit meegemaakt. Een pandemie, dat is nieuw voor iedereen.”

‘Blij voor Enschede, jammer voor Hoorn’

Onno van Veldhuizen werd in 2015 voorgedragen als een gezaghebbende en zeer ervaren burgemeester, die nadrukkelijk visie op en betrokkenheid bij de kansen en opgaven van Enschede en de bredere regio heeft. Voor hij in Enschede aan zijn ambtstermijn begon, was hij sinds 2003 burgemeester van Hoorn en daarvoor van Nieuwkoop. In Hoorn werd met verdriet op zijn afscheid gereageerd. ‘Enschede mag blij zijn met zo’n integere burgemeester, jammer voor Hoorn.’

‘Onno van Veldhuizen, vijf jaar burgemeester’ zie je op zaterdag 3 oktober om 17.10 uur bij TV Oost. De uitzending wordt elk half uur herhaald. Toch niet gezien? Kijk de uitzending terug via rtvoost.nl/tv/gemist.