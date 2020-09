Verdachte moord Chantal de Vries verrast vriend en vijand

Chantal de Vries werd vorig jaar in de aanloop naar Kerst in de binnenstad van Hengelo om het leven gebracht (Foto: Familie De Vries)

De rechtszaak rond de moord op Chantal de Vries staat bol van de verrassende wendingen. Legde Wim V. (28) eerst nog een gedeeltelijke bekentenis af, later trok hij die weer in. In een tweede stadium moest hij zelfs hevig geëmotioneerd in de boeien worden geslagen en hulde hij zich in stilzwijgen. Uiteindelijk bood hij toch aan om zijn verklaring op papier te zetten. Een uurtje later had hij zijn relaas opgeschreven, waarmee hij vriend en vijand van de ene verbazing in de andere liet vallen.

Als na een schorsing het strafproces deze middag wordt hervat, is V. de rust zelve. Waar hij eerder die middag nog in bedwang moest worden gehouden door meerdere parketwachters en met de handen op de rug geboeid de rechtszaal werd binnengebracht.



Excuses

Het contrast met een uur eerder is groot. Deze keer komt V. kalm de rechtszaal binnenlopen en laat de rechter zijn verklaring voorlezen. Maar eerst biedt hij nog uitgebreid zijn excuses aan voor zijn gedrag eerder die middag.



Gezellige plek

V. verklaarde dat hij eigenlijk van plan was die kerstnacht zichzelf wat aan te doen. De Hengeloër was al langere tijd suïcidaal. Uit zelfbescherming zocht hij daarom een gezellig plekje op. Dat vond hij in bar De Nul.



Maar de vele prikkels in de kroeg zorgden voor onrust in zijn hoofd, waarop hij opnieuw een rustig plekje opzocht. Ditmaal ging hij naar een vijver, even verderop. Daar zag hij Chantal bij haar auto staan.



Fijne feestdagen wensen

V. liep naar haar toe, naar eigen zeggen om fijne feestdagen te wensen. Maar het volgende moment sloeg hij zijn linkerarm als een soort houdgreep om haar nek, waarop hij haar een eerste keer met zijn 23 centimeter grote zakmes in haar borst stak, zo blijkt uit zijn schriftelijke verklaring. Wanneer hij dat zakmes openklapte, weet hij niet meer.



Vooral wanneer de rechters aansturen op het eventuele seksueel misbruik van Chantal, wil hij daar amper op ingaan. Terwijl er volgens de rechtbank toch wat moet zijn gebeurd in de acht minuten vanaf het moment dat Chantals laatst gil klonk en een ooggetuige het slachtoffer te hulp schoot.

"Maar dat is meer omdat ik zelf niet kan geloven dat ik zoiets heb gedaan", aldus V.



Kritische rechters

De rechters blijven kritisch, ook op zijn schriftelijke verklaring. "Waarom zouden we dit dan wel moeten geloven?" De rechtbank biedt daarop aan dat V. alsnog de beelden kan bekijken, om zo zijn geheugen op te frissen. Maar V. weigert en zegt bang te zijn dat het dan weer mis gaat, zoals eerder vanmiddag.



Overstag

Maar na enig soebatten, gaat ineens V. toch overstag. Tot verrassing van alles en iedereen in de rechtszaal, inclusief zijn eigen advocaat John Keupink. V. wordt weggeleid en een tweede keer geboeid binnengebracht. Deze keer bekijkt hij de beelden en beantwoordt behulpzaam de vragen van de rechters.



Rechtsomkeert

Die wijzen hem erop dat op de beelden te zien is dat hij richting zijn woning loopt, maar even later rechtsomkeert maakt en Chantal achterna loopt. Maar voor zover hij zich kan herinneren, heeft hij Chantal pas een eerste keer gezien toen ze al bij haar auto stond.

De rechters vragen in hoeverre de videobeelden zijn geheugen opfrissen. "Dit zijn dezelfde herinneringen als vanochtend, alleen koos ik er toen voor om die niet te delen", aldus V.



En nee, hij heeft geen berekenende proceshouding om zo een lagere straf te krijgen. "Het maakt me niet zoveel uit of ik vijftien jaar krijg of dertig jaar. Zolang daar maar een behandeling aan vast zit."



Gegil

Uiterlijk onbewogen kijkt V. naar de videobeelden. Als tot afgrijzen van de nabestaanden Chantals gegil door de rechtszaal klinkt en de rechters vragen wat dat met hem doet, blijft V. lang stil. "Het blijft lastig voor mij om dat onder woorden te brengen."

Even later klinken de kreten door de rechtszaal van de ooggetuige die Chantal te hulp wil schieten. De man schreeuwt het uit als V. meermalen met zijn duimen probeert om zijn ogen eruit te duwen. Het geluid gaat door merg en been. V. kijkt stoïcijns toe.



Tranen op de tribune

De officier van justitie vermoedt dat V. meer moet weten. Vooral omdat hij keihard moet hebben gestoken. "Een van die steken ging namelijk dwars door een bot." Chantals moeder hoort het huilend aan.

Officier van Justitie Sandra Leusink zegt dat ze niet meer weet wat ze moet geloven. V. erkent dat hij nog weet hoe hij Chantal op haar buik heeft gelegd. Maar wat in die acht minuten daarna gebeurde, tot de ooggetuige ingreep, weet hij niet meer.

Wel weet V. nog gedeeltelijk dat hij zelf 112 belde omdat hij "van straat gehaald wilde worden". Dat hij zichzelf niet aangaf, maar juist beweerde dat hij degene was die zou zijn aangevallen, deed hij "uit paniek". "Ik weet echt niet meer waarom ik dat deed."



Kinderporno

V. moest zich vanmiddag ook verantwoorden voor de grote partij van 857 afbeeldingen met kinderporno die op zijn laptop zijn ontdekt. Daarbij gaat het om kinderen van de puberleeftijd tot baby's.

Of de foto's er door hemzelf op zijn computer zijn gezet of door anderen, wil de rechtbank weten. "Daar wil ik niets over zeggen."



Geen commentaar

Computerexperts hebben achterhaald dat de afbeeldingen met minderjarigen kunnen worden gekoppeld aan de gebruikersnaam van V., maar ook daar weigert hij op te reageren.

Het enige wat hij bevestigt is dat hij eerder tegenover de recherche verklaarde dat hij pedo-websites had willen platleggen. Ook zou hij weleens per ongeluk kinderporno hebben gedownload. Verder weigert hij iedere toelichting.



Nieuwsgierig

Hij wil alleen kwijt dat hij geen interesse heeft in kinderporno of dat hij weleens uit nieuwsgierigheid ernaar op het web heeft gezocht. "Omdat ik wilde weten wat het was. Nadat ik het had gezien, heb ik het meteen weg geklikt. Waarom ik dat heb gedaan, ga ik hier niet op in. Daar praat ik verder niet over."

Eerder verklaarde hij tijdens de politieverhoren dat de kinderporno per ongeluk op zijn computer is beland.



'Willen weten wie V. is'

De rechtbank benadrukte nog eens het belang van de kinderporno. "Het is niet zo dat wij uitgebreid de zaak Chantal de Vries behandelen en het dan ook nog even over kinderporno willen hebben. We willen juist weten wie de persoon V. is. Ook om te voorkomen dat dit ooit weer gebeurt."

Of het wellicht met zijn jeugd te maken heeft, vraagt een van de rechters. "Daar ga ik niet op in. De media zitten achter me en dan krijgt heel Nederland het te horen." Waarna hij uiteindelijk meldt: "Omdat ik weet van wie die computer is en ik banger ben voor hem dan voor jullie."



Zedenmisdrijf

De officier van justitie benadrukte nog eens dat de afbeeldingen vooral verkrachtingen van minderjarigen betreft. "En misschien was u er wel op uit om Chantal te verkrachten."

En dat hij minutenlang aan Chantals broek zat, duidt volgens haar mogelijk toch op een zedenmisdrijf. "Zeker met dit materiaal op uw computer."



V. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar blijkt slechts beperkt te hebben meegewerkt aan het onderzoek naar zijn psyche. Wel komen de onderzoekers tot de conclusie dat er geen psychische stoornissen bij V. zijn vastgesteld. Al sluiten ze een seksuele stoornis niet uit.

Toerekeningsvatbaarheid

De onderzoekers zeggen niets te kunnen zeggen over verminderde toerekeningsvatbaarheid en recidivegevaar. "Waarvoor wilt u dan behandeld worden?", aldus de rechters. Maar V. lijkt niet tevreden met de uitkomsten van het rapport. Vooral omdat in het verleden wel twee stoornissen bij hem zijn vastgesteld, waaronder ADD.

Wat V. dan zo dwars zit aan het rapport, vragen de rechters? "Ik zit niet te wachten op strafvermindering. Ik wil gewoon worden behandeld."

Verzoek second opinion

V.'s raadsman had nog gevraagd om een second-opinion van een andere gedragsdeskundige, maar dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen omdat V. reeds uitgebreid in het PBC is onderzocht.

De rechtszaak gaat waarschijnlijk begin december verder. De drie getuige-deskundigen van het PBC zullen worden gehoord. Ook komen de nabestaanden dan aan het woord.