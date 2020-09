RIVM-cijfers: toename coronabesmettingen in elke Overijsselse gemeente, Haaksbergen stijgt het hardst

De afgelopen twee weken zijn er 107 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen in Haaksbergen. Dat blijkt uit de cijfers van het RIVM die vanmiddag bekendgemaakt zijn. Haaksbergen was vorige week kort de nummer twee op het landelijke coronadashboard van het RIVM.

De afgelopen weken was er weinig aan de hand in de gemeente, tot het plotseling mis ging. Binnen korte tijd werden er ineens besmettingen vastgesteld bij een voetbalvereniging, twee scholen en een zorgorganisatie. Burgemeester Rob Welten zei daarover vorige week: "Dit bewijst maar weer eens dat we ons moeten houden aan de landelijke coronarichtlijnen van het RIVM."

Groei

In alle Overijsselse gemeenten is het aantal besmettingen gestegen. Afgezet tegen het aantal inwoners komt Haaksbergen er ook het slechtst vanaf in de cijfers, met een stijging van meer dan 400 per 100.000 inwoners. Maar, ook in andere gemeenten zijn de aantallen hard gegroeid, zowel absoluut als afgemeten tegen het aantal inwoners.

Zo was de groei in Zwolle qua aantal groter dan in Haaksbergen, namelijk 128. Per 100.000 inwoners gaat het om een groei van 99,3. Dat geldt ook voor Enschede, waar het aantal besmettingen met 110 is toegenomen, maar met 68,9 per 100.000 inwoners een stuk lager was dan in Haaksbergen.

Beperkte groei

In Twenterand was de stijging het laagste, daar werden vijf nieuwe gevallen gemeld (14,8 per 100.000) Ook in Hellendoorn bleef de stijging met zes nieuwe gevallen beperkt (16,7 per 100.000 inwoners)

Op onderstaande kaart is per gemeente te zien hoeveel nieuwe besmettingen er in de periode van 16 tot en met 29 september bij zijn gekomen:

Gisteren werd bekend dat voor het eerst in vier dagen het aantal coronabesmettingen in de regio Twente onder de kritische signaalwaarde was gedoken. In IJsselland was juist het tegenovergestelde beeld te zien met een piek in het aantal besmettingen.