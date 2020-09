SPUNCK! Nieuw cultuurplatform van RTV Oost start met portrettenserie van powervrouwen in de kunst in Overijssel

Inga Tjapkes portretteert negen powervrouwen in de kunst in Overijssel (Foto: RTV Oost)

SPUNCK! Zo heet het nieuwe cultuurplatform bij RTV Oost. Spunck start met een serie van negen cultuurportretten van powervrouwen in de kunst in Overijssel. In de serie portretteert programmamaker Inga Tjapkes negen culturele girls die hard werken aan dat wat ze het liefste doen: iets maken met een doel. Vaak runnen ze ook een gezin. Stuk voor stuk zijn het vrouwen met een boodschap. Omdat ze zo zijn, omdat ze zo kiezen en om wat hen overkomt. Je ziet het vanaf zondag 4 oktober op TV Oost.

Annemarie Busschers is zo’n powergirl bijvoorbeeld; zij maakte altijd al nietsontziende meer dan levensgrote portretten. Begin dit jaar werd ze met borstkanker geconfronteerd en ze vecht voor haar leven. Esther Groenenberg zingt dit najaar, met muzikant en man Dirk Schreuders, in de theaters met theatermaker Magda Nij Bijvank in Held Voor 1 Dag. Prachtige liedjes en verhalen over de held die iedereen -vaak ongezien- is. En over wat het corona-tijdperk heeft gebracht. Of de immense klus waar Sonna Krom aan begonnen is, een schuttersstuk: haar masterpiece die een ode aan de FC Twente-fan is.

En zo is elke vrouw in deze serie stoer, aardig, kwetsbaar, sterk, innemend, lief en interessant. De voorlopige line-up: portrettist Annemarie Busschers, zangeres en componist Esther Groenenberg, de kleurrijke kunstenaressen Sonna Krom en Anneke Wilbrink, de bekende klassiek zangeres Esther Pierweijer, de inventieve theatermaker Karine Roldaan, stoere stoomlocomotief-museumdirecteur Gemma Boon, drummer en kunstenares Charel Meulensteen en fotografe Gerlinde Schrijver.

Spunck

Het cultuurplatform Spunck is ambitieus, Spunck wil kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Van schilderij tot beeld, van drummer tot componist, van graffiti tot tattoo, van foto tot ontwerper, van architect tot kanteel, van gedicht tot toneelstuk. En alles wat ertussen zit. Met mooie portretten van kunstenaars, muzikanten en theatermakers. Maar ook met een Open Podium waar iedereen kan optreden en zijn verhaal kan doen, een tour door Overijssel, nieuwe podcasts… plannen die op dit moment worden uitgewerkt en waar je in de nabije toekomst meer van gaat horen. Eén ding is echter zeker, we starten met een serie prachtige portretten van negen culturele vrouwen.

De Spunck-cultuurportretten zie je vanaf 4 oktober elke zondag op TV Oost om 11.20 uur. De uitzending wordt meerdere keren die dag herhaald. Je vindt alle uitzendtijden op www.rtvoost.nl/tv/gids.