Mondkapjesplicht bij Livio in Haaksbergen na snel oplopend besmettingscijfer

Zorgorganisatie Livio heeft een mondkapjesplicht ingesteld voor personeel en bezoekers van haar locaties in Haaksbergen. De reden is de snelle toename van het aantal besmettingen in die gemeente. Ook medewerkers die bij de mensen thuis komen, moeten een mondkapje dragen.

Het verplicht dragen van een mondkapje geldt alleen voor de locaties van Livio in Haaksbergen, legt Monique Smeijers uit. Zij is lid van de Raad van Bestuur van Livio. Smeijers meldt dat het een preventieve maatregel is. Geen van de bewoners van de locaties in Haaksbergen is momenteel besmet met het virus.

Op de site van Livio is te lezen dat bezoekers zelf een mondkapje mee kunnen nemen, maar dat er bij de ingang van de locaties ook mondkapjes klaar liggen. De verplichting voor het dragen van een mondkapje geldt niet voor kinderen onder de 13 jaar.

Behalve in Haaksbergen heeft Livio ook verzorgingshuizen in Enschede en Eibergen. Hier geldt de mondkapjesplicht niet. Smeijers weet ook niet of het hier zo ver komt.

Sinds gisteravond 18 uur zijn de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan aangescherpt. Het advies is mondjeskapjes te dragen in het openbaar vervoer, supermarkten en de openbare ruimte in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Het is een dringend advies, geen verplichting.

Draagvlak groeit

Uit verschillende peilingen blijkt dat het draagvlak voor het verplicht dragen van mondkapjes toeneemt. Bij een aantal zorgorganisaties in onze provincie wordt het mondkapje al langer gedragen.

IJsselheem

Bij woonzorgconcern IJsselheem, met verpleeghuizen in onder meer Zwartewaterland, Kampen en Zwolle, is het dragen van mondkapjes al langer verplicht. "De nieuwe maatregelen van het kabinet sterken ons in het idee dat we maximale voorzichtigheid moeten nastreven."

Sluiting tegengaan

Bezoekers en medewerkers van Carintreggeland zijn ook verplicht aan het mondkapje. "Dat de huizen volledig op slot moeten, willen we allemaal liever niet nog een keer meemaken en dat moeten we met elkaar echt proberen te voorkomen. Vanaf dinsdag (29 september) zijn alle verpleeghuisbezoekers verplicht om in het verpleeghuis een eigen meegenomen mondmasker te dragen." Ook bezoekers die geen klachten hebben.

De medewerkers van Carintreggeland dragen mondkapjes als ze niet op ieder moment anderhalve meter afstand kunnen houden van cliënten of collega's. Ook zij moeten dit doen, ook als ze geen klachten hebben.

Ieder zijn eigen beleid

Verpleeghuizen mogen zelf weten of ze het dragen van mondkapjes verplicht stellen. Bij IJsselheem en Carintreggeland zien ze een positief effect. Wel of geen mondkapjesplicht blijft maatwerk. Bij dementerende bewoners kan een mondkapje voor verwarring zorgen.