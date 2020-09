Veiligheidsregio IJsselland : voorlopig meer dan dertig personen in grote theaters

In de Veiligheidsregio IJsselland mogen de grote theaters meer dan dertig mensen toelaten. In IJsselland gaat het om de theaters die een 'grote regionale betekenis' hebben, aldus voorzitter Peter Snijders van de Veiligheidsregio IJsselland.

Dat betekent dat er in de theaters ruimte is voor meer dan de door het kabinet toegestane dertig personen . Als de theaters zich niet houden aan de strenge regels, volgen alsnog beperkende maatregelen, benadrukte Peter Snijders. "Ze hebben zich de afgelopen tijd ook heel goed aan de regels gehouden."

Retail en horeca

Volgens Snijders krijgen de theaters de ruimte van de burgemeesters in IJsselland omdat ook sportactiviteiten voorlopig doorgaan en de retail en de horeca ook open blijven.

De elf burgemeesters van de Veiligheidsregio IJsselland zijn vanmorgen bij elkaar gekomen in een extra vergadering, naar aanleiding van de maatregelen die maandag werden afgekondigd door het kabinet.

Stijgend aantal besmettingen

Ook in Overijssel loopt het aantal besmettingen hard op. Directeur Rianne van den Berg van de GGD IJsselland noemde vanmiddag het aantal van zestig besmettingen per dag in IJsselland.

Aanleiding om ook eens goed te kijken naar de maatregelen die in IJsselland moeten worden genomen om het coronavirus terug te dringen.

Meer testcapaciteit

De testcapaciteit in IJsselland zal worden uitgebreid. Er komen nieuwe teststraten bij, waarschijnlijk in Dalfsen en Kampen. Uitgangspunt is dat mensen die getest moeten worden op het virus binnen een half uur bij een testlocatie moeten kunnen zijn.

Van den Berg gaf dat dit in de loop van het najaar zal gebeuren. Ze verwacht dat de nieuwe landelijke maatregelen ook in IJsselland effect zullen hebben. "Als we ons er allemaal aan houden, en daar ga ik wel van uit. Als mensen niet bereid zijn hun gedag aan te passen, dan zal er nog steviger ingegrepen moeten worden, maar ik hoop dat dit niet nodig is."

Steviger ingrijpen

"Het uitgangspunt was vanmorgen in de vergadering dat we geen uitzondering willen maken op de landelijke regels", aldus Peter Snijders. "Behalve voor de cultuursector en dan alleen nog voor de theaters met regionale betekenis." Het gaat alleen om voorstelling die de komende drie weken al op de rol stonden.

Een landelijke mondkapjesplicht lijkt steeds dichterbij te komen. "Wij volgen daarin de landelijke lijn", aldus Snijders.

Handhaving niet altijd makkelijk

Natuurlijk moeten die verscherpte maatregelen ook worden gehandhaafd, maar dat blijkt nog niet altijd even makkelijk, stelt Arjan Mengerink, directeur van de Veiligheidsregio IJsselland.

"Wat we merken is dat groepen elkaar waarschuwen, signalen afgeven en daarmee voorkomen dat we overtredingen constateren", aldus Mengerink die aangeeft op zoek te zijn naar andere manieren om effectiever te kunnen handhaven."

Sportkantines

Mengerink constateert dat steeds meer mensen minder bereid lijken de coronaregels op te volgen . "Dat gebeurt vooral op straat en vooral bij mensen die de anderhalve meter niet naleven. We merken het ook in sportkantines. Dat is ook lastig."

Bovendien zijn handhavers zelf ook niet altijd even happig om bekeuringen uit te delen. "We hebben de afgelopen tijd veel gewaarschuwd, maar we gaan nu meer over op beboeten ook omdat de boetes lager worden en het strafblad blijft achterwege."

Nieuwe situatie

Mengerink merkte dat het voor sommige handhavers een drempel was om mensen een boete van vierhonderd euro te geven voor het niet naleven van de regels. "We krijgen nu een nieuwe situatie door de nieuwe maatregelen dus we hopen dat handhaven makkelijker wordt."