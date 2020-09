Start kinderboekenweek: Lees alleen boeken die je leuk vindt

Voor kinderen die lezen niet vanuit huis meekrijgen is het extra moeilijk om gemotiveerd te raken om te gaan lezen. Bibliotheken moeten bezuinigen en ook in het onderwijs moet de aandacht verdeeld worden. Daardoor is er minder aandacht voor taal en literatuur, staat in de oproep voor een leesoffensief van de Onderwijsraad en Raad van Cultuur uit 2019.

Lezen voor je plezier

Op basisschool Bonifatius in Enschede hebben ze de visie dat je lezen van jongs af aan voor je plezier doet. En lezen krijgt de volle aandacht op school, op elke denkbare manier. "We lezen iedere dag voor, kinderen doen aan toneellezen, mogen stil lezen of gaan een luisterboek luisteren", zegt leescoördinator Merlin van Kimmenade.

"Vroeger werd ons geleerd dat we een boek uit moesten lezen of we het leuk vonden of niet. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen vooral plezier beleven in het lezen. Vind je een boek niet leuk meer? Dan begin je aan een ander boek. Want als het boek leuk is, lees je het wel uit", zegt directeur Marleen Huitink.

Kinderboekenweek 2020 van start: Lees alleen boeken die je leuk vindt (Foto: RTV Oost)

Taalontwikkeling

Om het leesonderwijs goed vorm te geven, zorgt basisschool Bonifatius ervoor dat ze een gevarieerde schoolbibliotheek hebben. Ook werken ze nauw samen met de bibliotheek Enschede. "En vanmorgen hadden wij nog een leescafé waar ouders samen met de kinderen gaan lezen", zegt Merlin van Kimmenade.

"Het blijkt dat wanneer je veel leest, je taalvaardigheid omhoog gaat, teksten beter begrijpt. Het is goed voor je woordenschatontwikkeling en taalontwikkeling. Dat lukt alleen maar wanneer je plezier in lezen hebt", zegt Huitink.

Digitale media

Dat de digitale omgeving van invloed is op de leesprestaties, daar zijn de instanties het wel over eens. Het gaat dan vooral om het vluchtige en snel lezen van artikelen, berichtjes en filmpjes op smartphone of tablet. Deze liggen vaak binnen handbereik en leidden af of weerhouden je er van om een boek of krant te gaan lezen. Toch zijn de experts van mening dat digitale media niet de grote boosdoener zijn.

"Je kunt prima je leesvaardigheid onderhouden met het lezen op bijvoorbeeld social media. Het draagt zeker wel bij aan de taalontwikkeling", zegt Huitink. Professor en bijzonder hoogleraar Lezen&Digitale Media aan de UT Eliane Segers doet onderzoek naar de invloed van digitale media op lezen. "Speciale apps die ontwikkeld zijn om kleuters letters en woorden te leren zijn zeker zinvol. Zeker bij de zwakkere lezers kan een 'leesrace' spelletje de snelheid van lezen doen toenemen" , zegt Segers in haar oratie voor de UT.

Maar dat zijn niet de enige voordelen van digitale media. "Zo kan het lettertype en de woordafstand eenvoudig aangepast worden. Dit is vooral handig voor mensen met dyslexie", zegt Segers. Digitale lesmethoden worden al veel toegepast, met hyperlinks en multimediale toevoegingen. Wat de effecten op de lees- en leerprestaties zijn, is onderwerp van haar onderzoek.

Kinderboekengeschenk

De kinderboekenweek wordt op veel scholen geopend met een dansje op een liedje dat speciaal is opgenomen door Kinderen voor Kinderen . In de bibliotheek is de kinderboekenkrant te verkrijgen. Koop je voor minimaal 12,50 euro een kinderboek dan krijg je het kinderboekengeschenk, geschreven door Arend van Dam, cadeau.