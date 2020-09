Wat vind jij: Het is goed dat kinderen een boekenweekgeschenk krijgen bij een Happy Meal

Dat meldt Trouw. Vanaf 30 september tot en met 11 okotober krijgen kinderen een deel uit de serie 'Avonturen van de Boomtop-tweelingen' van de Amerikaans schrijver Cressidda Cowel.

Onorthodoxe maatregelen

Bij sommigen zal dat de wenkbrauwen doen fronzen. Want waarom geeft een fastfoodketen kinderboeken weg? Het is een maatregel die volgens Job Jan Altena van de CPNB, organisator van de Kinderboekenweek, nodig is. Nederlandse kinderen hebben namelijk weinig plezier in lezen en scoren relatief slecht in technische leesvaardigheid.

Het idee is dan ook: als de lezer niet naar het boek komt, moet het boek maar naar de lezer worden gebracht. En daar past deze aanpak goed bij. "Wij zeggen niet: je moet nu naar de McDonald’s. Maar de lezer zit daar toch al. De boekjes maken het Happy Meal in elk geval beter: lezen is goed voor je mentale gezondheid”, vertelt Altena tegen Trouw. Naast Mc Donalds is CPNB bijvoorbeeld ook in gesprek met de game-industrie.

