Oldenzaal geeft kinderen van ouders met een laag inkomen kledingbonnen

Voorheen werden landelijke kledingbonnen gebruikt. Volgens wethouder Rob Christenhusz zijn de kledingbonnen een waardevolle aanvulling op het armoedebeleid in Oldenzaal. "Bovendien is door corona de situatie van kinderen in armoede er niet rooskleuriger op geworden. Een extra reden om ook dit jaar weer kledingbonnen te verstrekken."

Vorig jaar 115 bonnen

Vorig jaar zijn er voor 115 kinderen in Oldenzaal kledingbonnen uitgereikt. Volgens Christenhusz zijn dat er dit jaar 150. "Zoiets praat zich snel rond. Mensen horen ervan en melden zich aan."

De organisatie van de Oldenzaalse kledingbonnen is in handen van de Stichting Leergeld en welzijnsorganisatie Impuls. Gezinnen die in aanmerking komen krijgen een brief van Stichting Leergeld. Tegen inlevering van die brief kunnen de cheques worden opgehaald.