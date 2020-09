Klinkt vanavond het laatste applaus? Overijsselse theaters overwegen sluiting

Het zit er dik in dat het na vanavond weer even angstvallig stil wordt in veel Overijsselse theaters. De coronamaatregelen maken de situatie onhoudbaar voor kleine podia, ziet Roswyde Burgman. Als directeur van Het HOFtheater in Raalte overweegt ze de deuren de komende weken te sluiten. En met haar vele andere Overijsselse theaters.

Burgman is ook bestuurslid van OKTO, het samenwerkingsverband van kleine theaters in Overijssel.

Het begon nét een beetje te wennen, het nieuwe normaal in theaters. Looproutes, ruimtes tussen stoelen en handpompjes. Volgens Burgman hebben de theaters van OKTO er alles aan gedaan om de veiligheid te garanderen. Alles om weer even ouderwets te lachen, zingen of huilen.

Maximumaantal bezoekers

En toch is de kans groot dat vanavond het laatste applaus klinkt bij veel Overijsselse podia. Aanleiding: het nieuwe maximumaantal bezoekers bij voorstellingen. Dertig man. Dat kan gewoon écht niet uit, volgens Burgman.



"Het kon eerder financieel al niet uit", zegt ze. "Maar we gingen toch door, vanwege de maatschappelijke functie. Dat kon toen dankzij de afspraken die we branchebreed hadden gemaakt. Maar bij een maximum van dertig bezoekers zie ik echt niet hoe dat moet."



Verschillende leden van OKTO overwegen te sluiten. "En dat is ook mijn overweging voor Het HOFtheater in Raalte. Ik heb het nog niet definitief besloten, omdat ik de ontwikkelingen nog even wil afwachten. Maar het is zeker een overweging."



Klanten wegsturen?

Vanavond staat er op veel plekken in ieder geval nog een volwaardige show op het programma. Burgman hoeft geen betalende klanten weg te sturen om aan dertig gasten te komen, maar dat zal niet overal zo zijn.



"Sommige veiligheidsregio's hebben een ontheffing verleend en gaan dus niet handhaven op de dertigpersonen-maatregel", zegt ze. Hoe dat in Overijssel zit? "De regio Twente heeft besloten om geen ontheffing te verlenen, IJsselland wel."