Twents bedrijf gaat coronatests doen voor GGD

In heel Overijssel is een tekort aan testcapaciteit. Medlon, met vestigingen in Almelo, Hengelo en Enschede, sprong daar handig op in door een teststraat in Oldenzaal te openen.



Gat in de markt

Sinds deze week kunnen bedrijven hun werknemers daar tegen betaling laten testen. Naast de GGD-teststraten is dit de enige plek in Twente die officieel goedgekeurde tests uitvoert, aldus Medlon.



Het bleek een gat in de markt, zegt Engeltjes. "Hoewel we geen campagne hadden opgezet, wisten bedrijven ons snel te vinden. Zoals een bakker, die twintig werknemers wilde laten testen. Daar heeft de GGD nu gewoon geen ruimte voor."



De tests gaan hetzelfde als bij de GGD. Het bedrijf laat de uitstrijkjes vervolgens testen in eigen laboratoria, die niet overbelast zijn. Volgens Medlon is het resultaat in veel gevallen het volgende dagdeel al bekend.



Honderd tests per dag

GGD Twente, dat alle zeilen moet bijzetten om aan de enorme vraag te voldoen, wil dat het bedrijf op korte termijn bijspringt, zegt Engeltjes. "We hadden altijd al nauw contact. Zo brachten we de GGD al op de hoogte bij een positieve uitslag. Onze resultaten werden ook meegenomen met de regionale GGD-cijfers."



Hoeveel tests het bedrijf namens de GGD gaat afnemen, is nog niet duidelijk. "Maar we beginnen met een kleine afname", zegt de manager. "Denk aan zo'n honderd afnames op een dag."