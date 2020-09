Zwolse cafégasten verdeeld over vroegere sluiting

“Ik hield er vandaag wel rekening mee", zegt Toine Beers, stamgast van café De Hete Brij aan de Nieuwe Markt in Zwolle. "Je mag tot 21.00 uur naar binnen dus je komt vroeger dan anders naar het café. Ik begrijp de regelgeving wel, al had ik gisteren verwacht dat de regels strenger zouden worden. Ik vond de persconferentie wel spannend maar gelukkig kunnen we nog de horeca bezoeken. Ik kan me goed vinden in de regels, uiteindelijk moeten we toch met z’n allen het virus zien in te dammen.”



Barman Per: "We hebben hier veel vaste gasten. Dus het is niet lastig om iedereen voor 22.00 uur te laten vertrekken; mensen snappen de regelgeving en werken netjes mee. Maar het voelt wel raar, meestal zijn we op dinsdagavond tot twee uur open. Het is vervelend om te zeggen, maar we zijn een luxeproduct. De zorg gaat voor, als we ze kunnen helpen door eerder dicht te gaan snap ik dat."



Een andere Zwolse kroegbezoeker is wat minder tevreden: “Ik kom gewoon eerder en drink even veel als anders. Je begint alleen eerder. Ik vind het waardeloos, het begint tegen 22.00 uur net lekker te worden. Ik ben ook gewend om pas laat op de avond naar de kroeg te gaan, dus dit is mij helemaal niets.”