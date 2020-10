Aïda vindt 60 jaar oude verlovingsring, maar van wie is 'ie?

Op een aardappelveld in Steenwijkerwold heeft Aïda Louis-Lassche een bijzondere vondst gedaan: "Mijn hart maakte echt een sprongetje: goud! Dat gebeurt niet altijd," vertelt ze over de verlovingsring die ze vond tijdens haar speurtocht met de metaaldetector. Haar grote vraag is daarna: van wie is de ring?

Anderhalf week geleden vroeg Aïda aan aardappelboer Gerard Eilers of het goed was dat ze op zijn terrein zou gaan speuren met haar detector. Het aardappelveld was half leeg, dus de boer vond het geen probleem. Toen Aïda aan haar derde baan begon, vond ze een schitterende, gouden verlovingsring.

Aïda was benieuwd bij wie de ring hoorde en vroeg de boer om hulp. Al generaties lang is het bedrijf in handen van dezelfde familie. Eilers vermoedde dus dat hij er wel achter moest komen bij wie de ring hoorde. Na een paar telefoontjes kwam dan ook het verlossende woord: "Die kan wel eens van Marietje zijn."

Marietje

Marietje verloofde zich in 1958 met haar man. De verlovingsring die ze van hem kreeg was gegraveerd met haar naam en de verlovingsdatum. Helaas raakte Marietje de ring kwijt in de verlovingstijd en heeft ze 'm dus helemaal niet veel gedragen.

Nichtje Joke Eilers weet nog goed dat haar tante Marietje de ring verloor. "Ik weet nog dat we met een groep mensen gingen zoeken. Maar we konden het niet vinden."

En dan plukt Aïda met haar metaaldetector de ring na zestig jaar uit de verbouwde akker. Ze hoopt dat ze de ring zelf aan Marietje terug mag geven. Maar dan blijkt dat ze nèt te laat is.

Emotioneel

Iets meer dan een maand geleden is Marietje namelijk overleden. Ze werd achtentachtig jaar. Haar dochter Maja Schoonderwoerd reageert dan ook geëmotioneerd als ze hoort dat de verlovingsring van haar moeder is gevonden. "Onwerkelijk. Juist omdat mijn moeder net overleden is, dacht ik: wat is dit? Is er meer tussen hemel en aarde?"

Aïda geeft de verlovingsring terug aan dochter Maja. Maja voegt de ring bij de collectie die ze al heeft: de trouwringen van haar vader en moeder. "Ik ga hier iets heel moois van maken," vertelt ze aan Aïda terwijl ze haar een bos bloemen geeft. "Ik vind het zo bijzonder dat je dit hebt gedaan."

Bekijk hier het mooie moment dat Aïda de ring weer aan dochter Maja geeft:

Aïda is vrijwilliger bij Gevonden-Verloren, een platform dat probeert om kostbaarheden weer terug bij de rechtmatige eigenaar te krijgen. Als het niet lukt om de rechtmatige eigenaar te vinden, dan bewaart Aïda de vondst. Ze verkoopt de spullen nooit.