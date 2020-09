Ruimere terrassen in Hengelo tot 1 juni 2021

De ruimere zomerterrassen in de binnenstad van Hengelo mogen blijven staan tot 1 juni 2021. Hiermee willigt het college van B en W een verzoek in van de Hengelose horeca.

Het gaat om de binnenstad met uitzondering van het nachthorecagebied. De verruiming geldt voor het zomerterras met eventuele parasols óf verwarming. De dichte winterterrassen vallen hier niet onder.

“We hebben natuurlijk geen invloed op de noodverordening. Maar als gemeente willen we binnen de regels en zonder de belangen van anderen in de binnenstad uit het oog te verliezen blijven meedenken in oplossingen”, aldus wethouder Gerard Gerrits.

Dichte terrassen

Vanuit de nachthoreca is voornamelijk behoefte aan dichte winterterrassen. Daarvoor worden per ondernemer of straat afspraken gemaakt.

Mocht de situatie rondom corona veranderen dan kan de gemeente de verruiming ongedaan maken.

Hengelo is is één van de eerste gemeenten in Overijssel die het terrassenbeleid voor zo'n lange periode aanpast.