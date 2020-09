Enschede verlengt project JeugdwerkOnine: tientallen 'onzichtbare' jongeren geholpen

"Met JeugdwerkOnline worden ook de jongeren zichtbaar die op straat, op school of bij een club onzichtbaar zij", zegt wethouder Jeugd June Nods . "Hulp moet voor elke jongere makkelijk toegankelijk zijn. En iedereen verdient dezelfde kans om talenten te ontwikkelen. Dit mooie project draagt daar aan bij."

Daarom heeft de gemeente Enschede besloten het project dat nu een jaar loopt met vijftien maanden te verlengen. In die tijd wordt de werkwijze geïntegreerd in de wijkteams van de gemeente Enschede.

Succes JeugdwerkOnline

JeugdwerkOnline heeft bijgedragen aan het aan een baan helpen van zeventien jongeren. En bij het voorkomen van een bijstandstraject van veertien jongeren.

Acht jongeren hebben zich ingeschreven voor een opleiding en zes daarvan hebben een startkwalificatie gehaald. Ook hierbij heeft JeugdwerkOnline een grote rol gespeeld.

Daarnaast zijn 51 jongeren bereikt die het mentaal zwaar hadden, en 56 jongeren met een moeilijke thuissituatie. Verder zijn er mooie resultaten geboekt in het doorverwijzen van jongeren naar specialistische hulp.

Van gamen naar gesprek

Projectleider en wijkcoach Ivan Aloise gamet meerdere uren per dag. Hij zoekt de jongeren op in de online games en gaat daar met hen in gesprek. Hij is vooral alert op online pesten, een gameverslaving of eenzaamheid. Als het nodig is verwijst hij door naar hulpverlening.

"Het gaat om veel verschillende vragen en problemen. Van kinderen die hun ouders niet begrijpen, tot fanatieke sporters die zich zorgen maken over dat ze geen vrienden hebben", aldus Aloise. "Ik bied een luisterend oor, maar help ze ook om de situatie te begrijpen en die zelf te veranderen."

Voorlichting op scholen

Samen met gamers en jongeren geeft Aloise voorlichting op scholen. Kinderen, ouders en leerkrachten leren over de do's en dont's van gamen en sociale media.

Een belangrijk onderdeel van JeugdwerkOnline is de online community. Dat is een soort vereniging waarin jongeren zowel online als fysiek samenkomen. Daar werken ze aan hun talenten en valkuilen zodat ze zich in het echte leven goed kunnen redden.

De community bestaat uit 512 jongeren die via JeugdwerkOnline in beeld zijn gekomen.