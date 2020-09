Gedeputeerde Staten: schadevergoeding voor álle omwonenden 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik

Zo'n 350 gezinnen langs het kanaal kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. Sindsdien is er veel discussie over de oorzaak.



Eind mei werd een onderzoeksrapport gepresenteerd, waarin staat dat het merendeel van de schade niet is veroorzaakt door werkzaamheden in en rond het kanaal.



GS wil desondanks dat er een schadevergoeding komt voor alle gedupeerden. "Het uitgangspunt bij dit besluit is dat deze bewoners weer veilig in hun eigen huis moeten kunnen wonen."

Compensatie

Op woensdag 28 oktober vergaderen Provinciale Staten over het voorstel. Als een meerderheid voor stemt, kunnen de gedupeerden compensatie krijgen.

GS doet nog geen uitspraken over de gewenste hoogte van de schadevergoeding. "Omdat de omvang en ernst van de schades per woning sterk verschillen, zal het proces voor iedere eigenaar anders zijn", aldus GS. "Alle individuele woningeigenaren ontvangen zo snel mogelijk duidelijkheid over hun schadeafwikkeling."