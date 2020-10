Inwoner van Balkbrug heeft mogelijk blijvend oogletsel na klap van scooterrijder

"Tegen negen uur die avond sloeg de hond aan", vertelt René Paquot. "Die avond gingen al meerdere foto's van scooterrijders rond op de buurtapp. Ook voor ons huis aan het Bastion stond al een tijdje een scooter geparkeerd.

Dronken en agressief

Als er rond negen uur nog een stuk of drie scooters bij komen, besluit René naar buiten te gaan. "Ik vroeg de mannen wat ze hier kwamen doen. Vrijwel meteen kwam een man agressief op me aflopen. Hij sprak met dubbele tong, schold me uit en dreigde me neer te slaan. Toen wist ik dat ik op moest passen."

Terwijl de groep het heethoofd probeert te kalmeren, stapt een andere scooterrijder af en geeft René uit het niets twee harde klappen op zijn oog.

Ik voelde meteen dat het niet goed was. Ik viel op de grond en voelde het bloed uit mijn oog druipen. Ik hoorde de scooterrijders zeggen "wegwezen" en ik kon horen dat ze vertrokken in de richting van de Zwolseweg.

Zwaar oogletsel

Op dat moment is 112 al gebeld door de vrouw van René. Hij moet met de ambulance mee naar het ziekenhuis in Zwolle. Daar krijgt René te horen dat zijn oog er niet goed uitziet.

Oogletsel René Paquot (Foto: Onder de Loep)

"Mijn traanbuis is kapot en het hoorn- en netvlies is beschadigd. Ik kan gewoon niets zien met het oog. De artsen kunnen niet garanderen dat mijn zicht weer terugkomt. Ik kan nu weinig, mijn oog traant de hele dag. Autorijden lukt ook niet, want ik zie gewoon niks. Dat is onverantwoord."

Impact op gezin

Behalve hijzelf lijdt ook het gezin onder de mishandeling. "Het heeft een grote impact", vertelt René. "Mijn zoontje wil bijvoorbeeld niet meer naar school. Hij wil thuisblijven om mij te beschermen."

De politie weet inmiddels dat een deel van de groep scooterrijders uit de omgeving van Hoogeveen komt. "Het is niet helemaal duidelijk of het nou om een vrienden- of bedrijfsuitje ging", vertelt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "Bij die tocht deden ze zondag 13 september dus Balkbrug aan. Wie de man is die heeft geslagen weten we niet precies. We weten wel dat de man die hem uitschold blank is, tussen de 20 en 25 jaar oud is en hij is iets groter dan 1.80m."

Excuses

"Als het echte kerels zijn, dan bieden ze hun excuses aan en gaan we om tafel zitten hoe we dit gaan oplossen", zegt René. "Dat ze zich moeten melden staan buiten kijf."

Tips?

Ben je getuige geweest van de mishandeling en heb je nog niet met de politie gesproken, meld je dan. Ook andere tips over de groep scooterrijders, of als je weet wie René geslagen heeft zijn welkom.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Hardenberg een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000